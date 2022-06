Batosta per Belen Rodriguez: Maria la fa fuori da Tu si que vales. Ecco chi la sostituisce. Lei si sfoga sui social

In ambito lavorativo, è un periodo nero per la showgirl e conduttrice Belen Rodriguez. Dopo l’annuncio dell’addio a Le iene, secondo indiscrezioni pare che la bella argentina sia costretta a rinunciare anche alla conduzione di Tu si que vales, programma da lei stessa battezzato per la prima volta nel 2014. Addirittura pare che, dietro a questa decisione, ci sia l’ideatrice di tantissimi programmi Mediaset, Maria De Filippi. Scopriamo quanto sta accadendo.

Belen Rodriguez, proprio pochi giorni fa, ha annunciato con un lungo post su instagram (vedi foto) l’addio al programma che ha tanto desiderato da quando è arrivata in Italia, Le Iene. Prima che fosse ufficializzato da lei, già girava voce che sarebbe stata fatta fuori per la nuove edizione. Il motivo, purtroppo, riguarda l’operato della sua conduzione che è stato molto criticato.

Una fetta di pubblico ha apprezzato l’ entusiasmo, il sarcasmo, e la semplicità della bellissima Belen. Un’altra fetta, invece, ha giudicato negativamente l’argentina per la sua difficoltà di condurre un programma così complesso e serio. Ciò ha fatto riflettere molto anche i vertici Mediaset poiché anche gli ascolti non sono risultati quelli sperati. Dal suo post si è evince tutto il dispiacere di lasciare il programma che ha sempre sognato condurre e, di certo, non solo per un’edizione.

Oltre questa batosta, pare che Belen Rodriguez ne stia per ricevere un’altra. Alcune voci di corridoio hanno spifferato che Mediaset la vuole fare fuori da suoi programmi e ciò vuol dire abbandonare anche il timone della conduzione di Tu si que vales. Il programma dovrebbe subire grossi cambiamenti a partire dai conduttori. Infatti, quasi sicuramente Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara lasceranno il posto ad un ex allievo di Amici che andrebbe ad affiancare Giulia Stabile che è entrata a far parte dello show l’anno scorso.

Per Belen sarebbe davvero un brutto colpo anche perché Tu si que vales le è stato affidato da Maria De Filippi fin dal primo giorno, nel lontano 2014. In tutti questi anni l’argentina è cresciuta tantissimo sul palco, ha migliorato le sue doti da conduttrice ma, soprattutto, ha avuto modo di far conoscere la sua simpatia e umiltà oltre all’obiettiva bellezza. Si vocifera anche che il suo posto potrebbe essere preso dalla figlia d’arte, Aurora Ramazzotti.

Quest’ultima, in realtà, è molto quotata anche per le vesti di iena nella nuova edizione del programma su italia 1 che partirà a settembre. Insomma, per Belen Rodriguez è finito un periodo lavorativo che si è rivelato abbastanza roseo. Ci sono, invece, dei punti interrogativi su quello che dovrebbe iniziare a settembre. Certo è che, qualora venisse fatta fuori dalla televisione, avrebbe sempre l’amore incondizionato dei figli Santiago e Luna e dell’ex marito Stefano De Martino col quale ha ripreso a vivere insieme da qualche mese.

Chissà che possa essere proprio Stefano ad aprirle altre strade in tv, magari nei suoi programmi. E chissà che Belen non possa presto trovare una collacozione in Rai che è alla ricerche di nuove figure femminili in sostituzione di quelle ormai “fatte fuori”. Non ci resta che aspettare il nuovo palinsesto per scoprire i conduttori di tutti i programmi. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Batosta per Belen Rodriguez: Maria la fa fuori da Tu si que vales. Ecco chi la sostituisce. Lei si sfoga sui social proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.