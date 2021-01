Batosta per Bianca Guaccero, Detto Fatto sospeso, ombre sul programma. Lei distrutta ammette tutto, cos’è successo

Per tutti si è da poco concluso un 2020 particolare, segnato dalla pandemia da Covid. Purtroppo il virus ha cambiato le abitudini di tutti, lasciando molta ansia e preoccupazione per il futuro. Di questo ma e di tanto altro ancora ne ha parlato anche Bianca Guaccero in una recente intervista. La conduttrice dal 4 Gennaio è tornata in onda con il suo programma Detto Fatto e pare che sembra che per i prossimi mesi lo show potrebbe essere sospeso. Vediamo perchè.

Detto Fatto a rischio chiusura

Bianca Guaccero al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato molto del suo stato d’animo che ha ultimamente a causa della Pandemia da Covid. La conduttrice ha ammesso che il suo umore è molto altalenante tra “Angoscia, depressione, consapevolezza”. La presentatrice, però, ha parlato a lungo anche della sua carriera professionale e del suo amatissimo programma Detto Fatto. Come è noto a tutti a fine novembre, lo show è stato al centro di una grande polemica per via di un tutorial sulla spesa. Un episodio che le è costato addirittura la sospensione in tv per alcuni giorni. Tornata, in onda, però, Bianca, con molta commozione ha chiesto scusa a tutti prendendosi le sue responsabilità.

Bianca Guaccero e il sogno del Festival di Sanremo come concorrente

Purtroppo per Bianca Guaccero le brutte notizie sembrano non essere terminare. Si perchè a quanto accaduto in precedenza, bisogna aggiungere che gli ascolti di Detto Fatto non riescono a decollare. Per questo ci sarebbero diverse incognite sul futuro del programma. A farlo sapere è stata proprio lei stessa, rispondendo ad una domanda ben chiara: “E presto per parlarne, vedremo”. Intanto, se ciò dovesse accadere sicuramente la rivedremo al timone di qualche altro show, visto il suo amore e la propria passione per la conduzione.

Allo stesso tempo, la bella pugliese ha svelato anche quale’è il suo più grande sogno nel cassetto. Bianca Guaccero ha ammesso di voler partecipare al Festival di Sanremo come concorrente. “Per quest’anno no ma forse per il 2022 chissà…”. La 39enne vorrebbe cantare un brano suo che parla di una donna come lei, senza un uomo potente alle spalle ma che comunque è riuscita a crearsi un futuro da sola. Insomma la bella Bianca Guaccero è anche cantante anche se nessuno conosceva questa sua dote nascosta.

Ma non è l'unico sogno della Guaccero questo. A quanto pare Bianca sarebbe in lizza per la conduzione di Domenica In una volta che Mara Venier avrà lasciato il programma. Sempre a detto Fatto infatti, la conduttrice ha proclamato la sua candidatura e si è anche parlato di un "uccellino" che avrebbe confessato quel che c'è in ballo, ovvero accordi tra la Rai e la conduttrice per il futuro della Domenica di Raiuno. Insomma chiusa una porta si apre una portone ed è quello che auguriamo alla bella Bianca.