Batosta per Carlo Conti, Fatto fuori dalla Rai. Dopo Tali e Quali non lo vedremo più, “E’ successa una cosa brutta”. Chi lo sostituisce

Carlo Conti è stato sostituito alla conduzione di un super programma. Il noto presentatore vedrà un suo show in mano ad Amadeus. E’ tutto pronto per il ritorno di uno dei programmi più amati di Rai 1. ‘Affari Tuoi’ rivedrà la luce quest’anno e lo farà in prima serata sulla rete ammiraglia della Tv di stato. Dalla prima edizione targata 2003, nel corso delle 15 edizioni, si sono alternati come presentatori grandissimi nomi della nostra televisione. Da Flavio Insinna a Max Giusti, da Antonella Clerici a Carlo Conti. Proprio quest’ultimo era stato in ballottaggio per riprendere le redini del game show ma sul filo di lana è stato superato da un altro big: Amadeus.

Il conduttore di Ravenna è stato confermato nel 2022 alla guida del Festival di Sanremo come direttore artistico, per il terzo anno consecutivo. A 59 anni è ormai all’apice del suo successo professionale e a tuti gli effetti è il più gettonato tra gli showman della Rai. Se prima infatti era proprio Carlo Conti il Key man della Rete di stato ora pare proprio abbia ceduto il posto ad Amadeus che è diventato l’uomo Rai per eccellenza. Il prossimo anno aggiungerà al suo impegno personale anche la guida di ‘Affari Tuoi’, una cosa a cui teneva molto e che lo occuperò dopo la kermesse musicale.

Come già anticipato da TVblog.it, la scelta di Rai 1 è ricaduta su di lui per il ritorno in prime time del gioco televisivo più apprezzato degli ultimi anni e così prenderà il posto proprio di Carlo Conti che è invece stato l’ultimo a condurre il game show. Il programma andrà in onda il sabato in prima serata, proprio come avvenuto lo scorso anno con la conduzione di Carlo Conti, ma con diverse novità. Guarda caso la prima puntata sarà il week end successivo alla fine di Sanremo, ovvero il 12 febbraio 2022. Si vocifera che alcuni dei concorrenti saranno proprio dei cantanti protagonisti sul palco dell’Ariston.

Secondo le anticipazioni, nella nuova edizione al centro del gioco ci saranno le famiglie, che prenderanno il posto delle coppie che attendono di sposarsi. Intanto, Carlo Conti è attualmente impegnato nella prima serata del sabato sera con Tali e Quali. Si tratta di uno spin-off che prevede una gara fra alcune persone comuni (non professionisti e non facenti parte del mondo dello spettacolo) scelte tra coloro che hanno inviato alla redazione del programma i video amatoriali delle loro imitazioni durante le puntate dell’edizione appena terminata. Ciascuno di essi è impegnato nell’imitazione di personaggi celebri del mondo.

Al termine della serata sono sottoposti al giudizio di una giuria. L’edizione è strutturata in 42 sfide suddivise in quattro puntate, ciascuna con concorrenti diversi. Mentre le prime tre puntate decreteranno ciascuna un vincitore, nella quarta serata tali vincitori ritorneranno in scena per sottoporsi alla votazione finale, che decreterà il campione di Tali e Quali. Nonostante il successo di Tale e Quale Show, che ha battuto la concorrenza Mediaset di Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip, questa volta per Carlo Conti il compito è più arduo, perché si ritrova a competere con Maria De Filippi e il suo C’è posta per te.

