Batosta per Giancarlo Magalli, Perde il posto a I fatti vostri. Fatta Fuori anche Samantha Togni. Ecco Chi li sostituisce

Una nuova sfida è in arrivo per Giancarlo Magalli. Il canale è sempre Rai 2 ma stavolta ad aver bisogno della sua professionalità è un gioco a quiz prodotto dalla Stand By Me di Simona Ercolani, casa di produzione televisiva che ha creato anche altri programmi Rai come Resta a casa e vinci. Secondo quanto riportato da TvBlog la nuova trasmissione dovrebbe andare in onda già dalla prossima stagione nel pomeriggio. Già in passato il conduttore aveva rivelato il suo desiderio di essere al timone di un game show e noi avevamo subito pensato a L’Eredità, dove il ruolo di Flavio Insinna sembra essere in bilico.

Per il momento Insinna è salvo e per Giancarlo Magalli è stato creato un apposito quiz. Una bella svolta per il presentatore, soprattutto dopo le ultime tensioni nello staff di I Fatti Vostri. E’ da tempo che si vocifera di incomprensioni che il padrone di casa sta avendo con il creatore e regista dello storico programma, Michele Guardì. Già durante l’ultima stagione lo staff è stato arricchito della presenza di Salvo Sottile, che cura un suo spazio in cui mette in guardia gli italiani sulle ultime truffe sul territorio e anche via web. Una rubrica che ha ottenuto molto successo.

Le ultime indiscrezioni vogliono che Guardì dia molto più spazio a Salvo Sottile, se non nella prossima stagione, almeno in quella successiva. Questo ha messo in pericolo l’egemonia di Giancarlo Magalli, che da tempo è il re incontrastato di I Fatti Vostri. E’ possibile che la Rai abbia così creato un gioco a quiz su misura per lui proprio per facilitare la sua uscita dalla storica trasmissione. E non sarebbe l’unico a essere cacciato dallo staff. Le tensioni dietro le quinte non sono finite qui. Il rapporto tra Samantha Togni e Mary Segneri si sarebbe definitivamente incrinato dopo delle incomprensioni durante le prove.

Mentre Giancarlo Magalli questa volta sembra andare molto d’accordo col cast femminile, al contrario di quando a I Fatti Vostri c’era Adriana Volpe, stavolta a conquistare la sua antipatia è Umberto Broccoli. Secondo i pettegolezzi tra i due non scorre buon sangue. A confermare i problemi che il presentatore ha con il regista Guardì, anche il fatto che proprio al professor Broccoli venga dato molto più spazio nella scaletta della mattina di Rai 2. I pronostici dicono che a perdere il posto nella trasmissione sarà Samantha Togni, che vedremo alla conduzione di Domani è domenica.

Quindi con molta probabilità a I Fatti Vostri non vedremo più Giancarlo Magalli. Il ruolo di presentatore potrebbe essere affidato a Salvo Sottile. Al suo fianco, non ci sarà più Samantha Togni. Anche la Togni a quanto pare non sarà riconfermata come racconta Blogo. Sono vari i nomi di donne che potrebbero prendere il suo posto che circolano nelle ultime ore. Tra questi, spiccano Marisa Laurito, Gloria Guida, Matilde Brandi e Pamela Camassa. Ancora non sappiamo quale destino è riservato a Mary Segneri e Umberto Broccoli. Intanto, ancora non è stato rivelato il nome e le regole del quiz che verrà affidato a Giancarlo Magalli. A breve ne sapremo di più. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

