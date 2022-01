Batosta per la Hunziker, Trussardi scappa in montagna con la migliore amica di Michelle. Ecco chi è. Lei si sfoga in lacrime sui social

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: liberi e lontani. Dopo l’annuncio della separazione da Tomaso Trussardi, la conduttrice svizzera è stata fotografata per le vie di Milano senza fede al dito. Questo l’unico indizio della rottura con il padre delle figlie Sole e Celeste perché sui social, Michelle continua a pubblicizzare i suoi prodotti felice e sorridente come sempre. Nessun riferimento a Tomaso e neppure al primo marito Eros che, secondo un’indiscrezione di Dagospia, si era riavvicinato sentimentalmente alla prima moglie. Un gossip che il cantante, in genere molto riservato, ha voluto stroncare sul nascere.

Prima ha smentito categoricamente di essere tornato con Michelle Hunziker, madre della primogenita Aurora, poi ha preso la palla al balzo per mandare un avviso ai naviganti. In una storia di Instagram tra il serio e il faceto ha detto: “Vedete? Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free”.

Verità o depistaggio? Nel frattempo, Tomaso Trussardi è scappato dal clamore rifugiandosi in montagna con il cane Odino, come testimoniano le Instagram Stories sul suo account. Con lui, una presenza femminile, molto nota alle cronache mondane: la stilista Elisabetta Franchi, grande amica anche di Michelle, e già il gossip impazza. In molti infatti pensano che anche Trussardi abbia già un’altra.

Michelle Hunziker, il primo compleanno senza Tomaso Trussardi: non trattiene le lacrime sui social

La nota conduttrice, dopo 10 anni d’amore, si è separata da Tomaso Trussardi. E così spegne 45 candeline senza di lui ma con l’affetto dei numerosi fan, sempre pronti a sostenerla. Un compleanno particolare per Michelle Hunziker: è il primo senza Tomaso Trussardi, con il quale era legata da più di 10 anni (ma si erano sposati nel 2014). Forse per questo, nelle stories di oggi 24 gennaio, la conduttrice svizzera si è mostrata in una veste inedita: non sorridente, come al suo solito, bensì quasi nostalgica, con il naso rosso e gli occhi che trattengono a stento le lacrime. “Tutto questo amore mi sta commuovendo”, ha infatti scritto su Instagram la neo 45enne.

Ma Michelle non si butta giù, anzi. Poco dopo eccola in palestra: il bilanciere sulle spalle e via di squat. E i fan la stanno già inondando di auguri: “Mi sta arrivando una quantità di affetto…”, ha infatti commentato Hunziker. Così, con la grinta che la contraddistingue da sempre, sta affrontando la separazione annunciata solo qualche giorno fa: “Dopo 10 anni abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita”. Intanto Tomaso Trussardi ha trascorso il weekend da solo con una amica speciale – la stilista Elisabetta Franchi – tra le nevi di Cortina.

