batosta-per-milly-carlucci,-uno-dei-giudici-rifiuta-per-la-prossima-edizione.-ecco-chi-abbandona-il-programma

Sono già cominciati i preparativa per la nuova edizione de Il cantante mascherato e pare che a Milly Carlucci le sia stato rifilato un no da Cristiano Malgioglio. La Carlucci è ormai una delle regine indiscusse di Rai 1. Ieri è andata in onda la finale di Ballando con le stelle, programma che va in onda ormai dal lontano 2005 e che ha sempre riscosso un enorme successo. Gli ascolti non sono mai calati e la finale di ieri sera ha conosciuto un boom pazzesco. Anche questa edizione è volta al termine, questa volta con la vittoria di Luisella Costamagna, che dopo il ripescaggio ha decisamente spiccato il volo. Milly Carlucci però non andrà in vacanza.

Certo, alla conduttrice di Rai 1 spetterà un periodo di meritato riposo. Tuttavia, è già a lavoro per una nuova avventura con Il cantante mascherato. Va ormai in onda dal 2020 ed ha ottenuto grandi ascolti e consensi, con la guida di Milly Carlucci. Ecco perché si sta già lavorando alla prossima edizione che dovrebbe partire da marzo. Ma la concorrenza sarà, anche quest’anno, decisamente spietata. Su Canale 5 andrà infatti in onda, come sempre, il serale di Amici di Maria De Filippi. Stando ai rumors e alle indiscrezioni emerse anche da Dagospia, pare però che la Carlucci sia stata rifiutata da Cristiano Malgioglio.

Milly Carlucci gli avrebbe offerto il ruolo di giurato nel Cantante mascherato. Tale invito però sarebbe stato declinato. Molti si chiedono il perché, considerando che Malgioglio oltre ad essere noto come cantautore, ha ormai sempre di più il ruolo di giurato o di opinionista nei vari programmi italiani. L’abbiamo infatti visto nella giuria di Tale e quale show, come opinionista al Grande Fratello e come commentatore ufficiale dell’Eurovision. E forse, proprio per gli eccessivi impegni e le troppe richieste, il cantautore si è visto costretto a declinare il suo invito.

Con o senza Malgioglio però, il Cantante Mascherato è pronto per intrattenerci a partire da marzo, su Rai 1. E, a quanto pare, sarà una delle finaliste di Ballando con le stelle a ricoprire il ruolo di giurato. La sua identità però è ancora misteriosa. Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti sono invece già confermati. Stando alle indiscrezioni, le maschere della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci saranno legate al mondo delle favole e dei cartoni, un tema sicuramente molto vicino ai più piccoli ma che non smette di far sognare anche i più grandi. Commentate sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

Batosta per Milly Carlucci, uno dei giudici rifiuta per la prossima edizione. Ecco chi abbandona il programma scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Vito Califano