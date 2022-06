batosta-piersilvio-berlusconi,-silvia-toffanin-passa-in-rai,-“ha-fatto-tutto-alle-spalle-del-compagno”.-ecco-dove-va

Silvia Toffanin è stata avvistata in compagnia di un importante volto della Rai e in molti si sono spaventati riguardo il suo futuro in Mediaset. Lei del resto non è solo la compagnia di Pier Silvio Berlusconi, ma è una delle presentatrici più affermate del momento. In un periodo di ricambio generazionale, in cui personaggi come Maria De Filippi o Barbara D’Urso si stanno incamminando verso la terza età, bisogna puntare sui volti che negli ultimi anni sono riusciti a farsi strada e a ottenere ottimi risultati. E la donna negli anni è riuscita a trasformare il suo format in un vero e proprio cult.

In molti potrebbero dire che Silvia Toffanin è arrivata al suo posto grazie alla spinta di Pier Silvio Berlusconi, che è amministratore delegato della Mediaset. Sicuramente l’aiuto c’è stato: il mondo del piccolo schermo è una vera e propria giungla lavorativo in cui bisogna farsi spazio con le unghie e con i denti. Il solo merito non basta per ottenere la conduzione di una trasmissione, ci vogliono anche le giuste conoscenze. E la presentatrice vanta la migliore conoscenza in assoluto. E’ anche vero, però, che il pubblico è sovrano e che gli ascolti di Verissimo sono migliorati anno dopo anno.

Silvia Toffanin ha creato uno show fatto su misura per lei. Non solo tante lacrime e momenti di malinconia, ma anche tantissimi scoop che riesce a tirar fuori ai Vip intervistati, grazie alla sua empatia e alla sua dolcezza. Tutti vogliono farsi intervistare da lei, e tantissimi decidono di rivelare nel suo salotto quello che non hanno voluto mai dire in altri talk show. Non soltanto personaggi italiani, anche grossi nomi dello spettacolo internazionale si sono lasciati interrogare da lei. Il programma è un successone, al punto che quest’anno ha meritato il raddoppio ed è andato in onda sia di sabato che di domenica.

Silvia Toffanin per tanti anni si è dedicata esclusivamente a Verissimo, rifiutando spesso altre proposte. Ma adesso sembra che Pier Silvio Berlusconi la voglia spingere verso nuovi traguardi. A quanto pare è proprio lei la designata come erede di Maria De Filippi. Si dice anche che dall’anno prossimo prenderà in mano le redini della prima fase di Amici, per poi lasciare il posto alla Queen solo durante il serale. Insomma, la Mediaset punta tutto su di lei. Proprio per questo, vederla confabulare con uno dei volti più noti della Rai ha messo i telespettatori in allarme e ha subito dato vita ai pettegolezzi.

Silvia Toffanin si è recata a casa di Antonella Clerici, sicuramente uno dei personaggi di punta della rete di Stato. Dopo essere stata detronizzata da Elisa Isoardi a La prova del cuoco, la donna è tornata in cima e ha ripreso non solo la corona del mezzogiorno, ma anche quella della prima serata (che condivide con Milly Carlucci). Di mattina la vediamo alle prese con E’ sempre mezzogiorno, di sera con The voice senior, format che sta avendo molto successo.

Che ci facevano le due presentatrici insieme? A quanto pare ci sarebbe un progetto in vista che potrebbe far entrare la Toffanin anche in Rai. Silvia sarà quindi pronta a tradire Piersilvio? Staremo a vedere

