batosta-reddito-di-cittadinanza,-dal-1-febbraio-cambia-tutto-e-lo-puoi-perdere.-ecco-cosa-fare-subito-per-continuare-a-prenderlo

Reddito di cittadinanza, dal 1 febbraio lo potrai perdere. Come fare per continuare a prenderlo. Nelle nuove regole, il green pass base, dal 1 febbraio potrebbe creare dei problemi in chi percepisce il reddito di cittadinanza. Il 31 gennaio sarà l’ultima data utile per dare comunicazione all’Inps delle variazioni del patrimonio e della propria attività lavorativa. Secondo le nuove normative, il green pass sarà richiesto anche per entrare nei pubblici uffici, quelli che maggiormente interessano coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, sono i centri per l’impiego.

Per continuare a beneficiare del reddito di cittadinanza i richiedenti devono presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) Isee aggiornata con i redditi del 2020. In mancanza della quale si rischia la perdita del diritto a beneficiare del sussidio. Dunque la data da cerchiare sul calendario è il 31 gennaio, questa è la data ultima perché si possa informare l’Inps di eventuali variazioni del patrimonio, oltre che della propria attività lavorativa.

In tal modo non correremo il rischio perdere il RdC e quindi di non potere farne richiesta per i 18 mesi a seguire. Questa data viene ridotta a 6 per i nuclei familiari dove è presente un disabile oppure dei minorenni, notifica riportata anche all’interno della nella DSU. Dopo la riforma del reddito di cittadinanza, attuata voluta dal governo Draghi, sono mutate delle regole che riguardano l’aiuto. Nell’intento del governo il voler tagliare fuori i furbetti del reddito e allo stesso tempo, porre maggiore attenzione sul collegamento con le politiche attive del lavoro.

Una delle novità riguarda le attività e i colloqui che dovranno tenersi almeno una volta al mese, all’interno del centro per l’impiego, ed in presenza. Considerate le nuove disposizioni attuate in seguito della pandemia sarà necessario essere in possesso del green pass base, senza il quale è impedita l’entrata.

Si tratta della certificazione verde base, e per averla basta un tampone negativo, sia rapido che molecolare.

Occorre ribadire che si tratta di una regola valida solo per quelli che possono lavorare e sottoscrivono il Patto per il lavoro, questo requisito è obbligatorio se si vuole ricevere il sostegno. Inoltre saranno tenuti corsi di formazione e accrescimento professionale presso i centri per l'impiego per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro.

