Batosta Tina Cipollari, La De Filippi la costringe a prendersi una pausa. Ecco perchè non la vedremo più a Uomini e Donne

A Uomini e Donne la preferenza per Ida Platano risulta evidente al punto che è stato chiesto a Tina Cipollari di restare a casa per qualche puntata per evitare scenate contro la dama. Questo è quello che pensa il pubblico del dating show, che sul web ha deciso di mostrare la sua disapprovazione nei confronti del comportamento di Maria De Filippi e della redazione. Ma vediamo cosa è accaduto dal principio. A un certo punto di questa stagione, Gemma Galgani ha perso la sua egemonia del centro studio. Dopo undici anni di regnanza, la dama è stata fatta fuori senza tanti complimenti.

La vediamo sempre più seduta al suo posto, sempre meno al centro dell’attenzione. C’è chi dice che il motivo sarebbe da ricollegare alla sua futura partecipazione a La talpa, reality che andrà in onda l’anno prossimo. C’è chi dice che il pubblico e la redazione si siano stancati dei suoi teatrini e abbiano deciso di toglierle importanza di puntata in puntata. Il mistero non è stato ancora risolto ma siamo certi capiremo il perché di questo cambio di rotta. Intanto, a Uomini e Donne era importante trovare una degna erede. Una donna che potesse avere lo stesso appeal sul pubblico e creare dinamiche in centro studio.

E’ evidente a tutti che la nuova protagonista di Uomini e Donne sia proprio Ida Platano. Più giovane di Gemma Galgani ma con un carattere molto simile. Le sue frequentazioni terminano sempre allo stesso modo: la donna comincia a lamentare ogni tipo di mancanza da parte dei suoi cavalieri a sole poche settimane di corteggiamento, risultando pesante e facendoli scappare. Ovviamente, le due dame oltre a essere molto amiche hanno anche in comune la stessa nemica: Tina Cipollari, che non perde mai occasione di inveire contro di loro. Ma la differenza sta nella reazione.

Mentre con Gemma Galgani si era creato una sorta di siparietto che faceva molto divertire il pubblico, Ida Platano non reagisce molto bene alle accuse della famosa opinionista, sempre molto esagerata e con pochissimo tatto. Ai telespettatori non è passata inosservata l’assenza di Tina Cipollari durante alcune importanti puntate di Uomini e Donne. Proprio quelle che hanno visto un ritorno di fiamma tra la parrucchiera e Riccardo Guarnieri. Da quando il cavaliere è tornato nel dating show di Maria De Filippi, la vamp senza peli sulla lingua sta insistendo sul fatto che tra i due ci sia qualcosa.

Ma anche che dovrebbero coltivare il loro sentimento lontani da Uomini e Donne, dal momento che sono già stati insieme e non hanno certo bisogno del dating show per conoscersi. Ma sin dal primo momento le affermazioni di Tina Cipollari sono state smentite con convinzione, sia da Ida Platano che da Maria De Filippi. Guarda caso, l’opinionista è stata assente proprio durante le puntate che le avrebbero dato ragione. Che la redazione abbia deciso di impedirle di inveire contro la dama? Il pubblico è convinto di sì e non è contento di vedere tutta questa preferenza nei confronti della Platano.

