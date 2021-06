battiti-live,-fuorionda-di-elisabetta-gregoraci:-non-si-accorge-di-essere-in-diretta,-che-‘scivolone’

Fuorionda di Elisabetta Gregoraci durante una puntata di Battiti Live, la conduttrice non si accorge di essere in diretta: che ‘scivolone’

Battiti Live, fuorionda di Elisabetta Gregoraci: la conduttrice non si accorge di essere ancora in diretta (Fonte: Instagram)

Battiti Live è un evento musicale che si svolge ogni anno nelle principali piazze della Puglia e della Basilicata. La manifestazione è organizzata dal Gruppo Norba e va in onda in diretta su Telenorba e Radionorba TV, mentre dal 2017 va in onda anche in differita su Italia 1. Dal 2020 è subentrata la partnership con Vodafone Italia. Sul palco si esibiscono i più grandi artisti italiani e internazionali. L’evento ha sempre ottenuto un buon numero di ascolti su Italia Uno e anche quest’anno la rete del Biscione ha deciso di puntare sull’evento musicale.

I conduttori della kermesse musicale sono Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. I due sono divenuti ormai una ‘coppia fissa’ del programma. Quest’anno, i due presentatori hanno lanciato anche il loro primo singolo. La nuova edizione è già in onda su Telenorba e la Gregoraci è stata protagonista di un fuorionda. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo.

LEGGI ANCHE: Tommaso Stanzani, mentre lui balla a Battiti Live tutti notano un ‘dettaglio’: impossibile non vederlo

Battiti Live, fuorionda di Elisabetta Gregoraci: cos’è successo

Ieri, venerdì 25 giugno, è partita la nuova edizione di Battiti Live, lo show musicale che si svolge in Puglia e Basilicata. Quest’anno saranno ancora presenti le norme anti-Covid, ma la kermesse si terrà regolarmente. Otranto sarà il palco principale, ma si farà tappa anche a Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Santa Maria di Leuca, Grottaglie, Martina Franca, Gallipoli, Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e altre ancora.

Sul palco saliranno artisti italiani e internazionali: da Loredana Bertè ad Emma Marrone, da J-AX ad Irama, fino ai talenti emersi nell’ultimo anno come Sangiovanni, Colapesce e Dimartino, La rappresentante di lista e altri ancora.

Nel corso della prima puntata, la Gregoarci si è resa protagonista di un fuorionda. La conduttrice ha infatti mandato la pubblicità, ma non si è accorta che era ancora in diretta quando ha esclamato: “Mi fanno male le scarpe, lo dico ufficialmente“. Lo stesso Alan Palmieri ha poi ripreso la collega: “Guarda che siamo ancora in diretta“.