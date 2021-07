Battiti live, Pierpaolo Pretelli durissimo attacco al programma “Su di me un pregiudizio perchè …”

Pierpaolo Pretelli abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio nei mesi scorsi, quando è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello vip. All’interno della casa più spiata d’Italia, Pierpaolo si è messo completamente a nudo e si è fatto conoscere con i suoi pregi e i suoi difetti. Sin da subito pare che non abbia nascosto una certa simpatia per Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima dopo aver per qualche settimana fatto intendere che anche lei ricambiasse questa simpatia, poi sarebbe ritornata sui suoi passi. Ad ogni modo, Pierpaolo all’interno del reality ha trovato l’amore e si è fidanzato con Giulia Salemi con la quale sta ancora insieme e vive una splendida storia d’amore. In questi giorni, inoltre l’ex gieffino ha presentato la sua prima canzone che pare stia avendo un grande successo.

Pierpaolo Pretelli scartato da Battiti live, il programma condotto dalla Gregoraci

Ad ogni modo però, Pierpaolo in queste ore pare abbia parlato dicendo di essere stato scartato da Battiti Live, che sappiamo essere la trasmissione condotta proprio da Elisabetta Gregoraci. Ma per quale motivo Pierpaolo non ha potuto prendere parte al programma? Sembrerebbe che Pretelli si sia sfogato, raccontando effettivamente come sono andate le cose e per quale motivo non ha potuto prendere parte al programma Battiti Live.

Lo sfogo dell’ex gieffino

“Sono stato proposto, ma non è andata bene. Chi viene dalla tv paga uno scotto, un pregiudizio, nel mondo della musica”. Queste le parole dichiarate dall’ex gieffino, il quale comunque non ha voluto perdersi d’animo ed ha continuato dicendo di essere pronto comunque a lavorare per poter riprovarci il prossimo anno. “Lavorerò per andarci l’anno prossimo”. Queste ancora le parole di Pierpaolo Pretelli, il quale sembra essere deciso e determinato a fare dei buoni risultati e soprattutto strada nel mondo della musica. Intanto, potrebbero esserci dei nuovi progetti televisivi importanti per lui e di questo se ne parla già da qualche giorno.

Pierpaolo alla prossima edizione di Tale e quale show?

Si è detto infatti che Pierpaolo potrebbe essere già nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. L’ex gieffino non avrebbe ancora confermato la notizia ma avrebbe anche fatto intendere che la sua partecipazione al programma al momento è incerta. “Mi piacerebbe partecipare. Aspettiamo di sentire cosa dice Carlo Conti”. Queste le uniche parole da lui dichiarate nel riguardo la possibile partecipazione al programma di Rai 1.