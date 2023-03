Monaco a perdu face à Reims, ce dimanche au Louis-II (1-0). L’ASM dégringole à la quatrième place de Ligue 1, à trois points de Lens et à quatre de Marseille, 3e et 2e du championnat. Le club de la Principauté a fait une vilaine opération dans la course à la Ligue des champions.

Vito Califano