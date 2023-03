Bauru confirma 1ª morte por dengue neste ano; vítima é adolescente de 15 anos

Jovem teve sintomas da doença por quatro dias e morreu em 18 de fevereiro. Cidade contabiliza 465 casos autóctones da doença apenas em 2023. Hospital Estadual de Bauru (HEB)

Famesp/Divulgação

A Secretaria de Saúde de Bauru (SP) confirmou nesta terça-feira (7) a primeira morte por dengue na cidade neste ano. A vítima é uma adolescente de 15 anos.

Segundo a pasta, ela começou a apresentar sintomas em 14 de fevereiro e morreu quatro dias depois, no dia 18. A causa do óbito foi atestada pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

Conforme apuração da TV TEM, a vítima é Letícia Ferreira, que morreu no Hospital Estadual. A dengue constava no atestado de óbito como uma das causas da morte, segundo a funerária.

Ainda de acordo com a Saúde, a adolescente não possuía comorbidades e nem histórico recente de deslocamentos a outros municípios, o que caracteriza o caso como autóctone, isto é, quando a doença é contraída no próprio município.

Neste ano, Bauru contabiliza 465 casos autóctones de dengue. Há ainda 11 casos com sinais de alarme e dois casos importados. Outros 137 casos suspeitos estão em investigação.

Na região, um óbito com suspeita de dengue segue sendo investigado. Trata-se de um adolescente de 14 anos que morreu em Pirajuí, em 22 de fevereiro.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

,

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Mata