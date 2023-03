Bauru confirma diagnóstico de dengue em menina de 9 anos que morreu à espera de leito de UTI

Vaga na Unidade de Terapia Intensiva só foi liberada cerca de três horas após a confirmação da morte da criança, no dia 13 de março. Este foi o 2º óbito por dengue confirmado no município em 2023. O mosquito Aedes aegypti é o principal transmissor de dengue, zika e chikungunya em regiões urbanas do Brasil

João Paulo Burini/Getty Images via BBC

Bauru (SP) recebeu nesta quinta-feira (30) a confirmação da segunda morte por dengue no município. A vítima é a menina de 9 anos que morreu no dia 13 de março, enquanto aguardava uma vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a Prefeitura de Bauru, a paciente deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista pouco antes das 23h do sábado (11), com suspeita de dengue, e recebeu “todos os cuidados médicos possíveis”.

A vaga na UTI, no entanto, só foi liberada cerca de três horas após a confirmação da morte da criança, às 4h30 da madrugada de segunda-feira, para a Santa Casa de Jaú (SP). O óbito foi confirmado à 1h35 do mesmo dia.

Ainda segundo a prefeitura, a menina tinha asma e não possuía histórico recente de deslocamentos a outros municípios, o que caracteriza o caso de dengue como autóctone, ou seja, com origem na cidade.

Questionada sobre a demora na oferta de um leito de UTI, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) afirmou que “se solidariza com a família da paciente”, mas pontuou que “a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross) é apenas um serviço intermediário entre os serviços de origem e de referência”, sendo que “seu papel não é criar leitos, mas auxiliar na identificação de uma vaga no hospital mais próximo e apto a cuidar do caso”.

Preocupação com a dengue

Com o novo registro, Bauru chega ao seu segundo óbito por dengue confirmado em 2023. A primeira vítima da doença foi uma adolescente de 15 anos que morreu no dia 18 de fevereiro.

Em boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira, a Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Saúde Coletiva, informou a ocorrência de 622 novos casos de dengue, no período de 5 de fevereiro a 28 de março.

Assim, Bauru totaliza no ano de 2023, até esta quinta, 1.701 casos autóctones de dengue, sendo 21 casos com sinais de alarme e mais dez casos importados. Há ainda 1.904 casos suspeitos em investigação, bem como outros três óbitos suspeitos.

Em 2019, a cidade viveu sua maior epidemia de dengue da história, quando 26 mil casos foram confirmados e ocorreram 39 mortes pela doença.

