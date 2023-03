Bauru e Marília abrem o ano com geração de empregos formais, diz Caged

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (9), mostram que houve recuperação em relação a demissões de dezembro. Em Bauru, construção civil teve melhor desempenho, enquanto em Marília o segmento de serviços contratou mais. Geração de empregos em Bauru e Marília em janeiro foi melhor do que no primeiro mês de 2022

Depois de um mês de dezembro marcado por demissões, Bauru e Marília (SP) abriram 2023 com mais admissões do que desligamentos no mês de janeiro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (9).

No primeiro mês do ano, a geração formal de emprego em Bauru teve 548 contratações a mais do que demissões. Em Marília, no primeiro mês de 2022 foram 153 contratações a mais do que demissões.

Nos dois casos o desempenho da geração de emprego em janeiro também foi melhor do que no mesmo período do ano passado.

Bauru

O resultado positivo do primeiro mês de 2023, em Bauru, foi garantido principalmente pela construção civil, que contratou 372 pessoas a mais do que demitiu.

Os setores de serviços e indústria também ficaram no verde em janeiro, respectivamente com 235 e 224 admissões a mais do que demissões. A agropecuária contratou 27 pessoas a mais do que demitiu.

O desempenho da geração de emprego no município só não foi melhor devido à situação do comércio bauruense, que demitiu 310 pessoas a mais do que admitiu.

Marília

O resultado no verde em janeiro deste ano foi garantido pelo setor de serviços, com contratou formalmente 376 marilienses a mais do que demitiu.

Construção civil e indústria também fecharam janeiro no positivo, respectivamente com 76 e 19 admissões a mais do que desligamentos.

Por outro lado, o comércio mariliense fechou 170 postos de trabalho. A agropecuária também demitiu mais do que contratou, com o fim de nove vagas com carteira assinada.

