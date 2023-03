Oportunidades nas cidades são oferecidas pelo Emprega Bauru e pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), respectivamente. Bauru e Marília oferecem mais de 1.500 vagas de emprego; veja como se candidatar

As duas maiores cidades do centro-oeste paulista estão com mais de 1.500 vagas de emprego abertas.

Em Bauru (SP), as oportunidades são oferecidas pelo programa municipal Emprega Bauru. Já em Marília (SP), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) é quem oferta as ocupações. Veja abaixo a relação de vagas e como se candidatar.

Bauru

Vendedor externo – 1 vaga

Estágio em cobrança – 250 vagas

Representante de vendas autônomo – 10 vagas

Técnico em ar condicionados – 3 vagas

Técnico em suprimentos – 1 vaga

Auxiliar de serviços jurídicos – 10 vagas

Encarregado de logística – 1 vaga

Babá (experiência comprovada) – 1 vaga

Analista pré vendas (home office) – 2 vagas

Auxiliar de mecânico – 1 vaga

Mecânico de auto – 2 vagas

Aux ADM I – 10 vagas

Comprador(a) – 1 vaga

Ajudante de cozinha – 3 vagas

Caixa/atendente – 1 vaga

Vendedor – 3 vagas

Cuidadora infantil – 2 vagas

Operador de prensa – 2 vagas

Pedreiro – 4 vagas

Profissional de limpeza e passadeira – 30 vagas

Vendedor externo (PAP) – 14 vagas

Ajudante geral serviços lavanderia – 2 vagas

Auxiliar de limpeza – 3 vagas

Técnico de suporte informática – 1 vaga

Auxiliar de enfermagem – 4 vagas

Auxiliar administrativo (vendas) – 1 vaga

Instalador com visual – 2 vagas

Operador CNC com visual – 2 vagas

Estoquista de roupas – 1 vaga

Operador de teleatendimento (Bauru) – 1000 vagas

Técnico(a) de ar condicionado – 1 vaga

Isolador industrial – 1 vaga

Mecânico automotivo I, II e III – 32 vagas

Consultor de vendas (telemarketing) – 2 vagas

Auxiliar ADM/Financeiro – 1 vaga

Gerente comercial Bauru (salário fixo e comissão) – 1 vaga

Consultor de vendas – 2 vagas

Técnico de planejamento de obras Jr. (PCD) – 1 vaga

Recepcionista com experiência – 1 vaga

Ajudante de obras – 1 vaga

Auxiliar de produção – 2 vagas

Total: 1.412 vagas.

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pelo município de Bauru, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma.

Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, que deve entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo.

Marília

Auxiliar em saúde bucal – 1 vaga

Auxiliar de oficina mecânica diesel – 1 vaga

Moleiro de oficina mecânica – 1 vaga

Mecânico diesel – 1 vaga

Faxineira – 1 vaga

Chefe de oficina – 1 vaga

Técnico de refrigeração – 1 vaga

Borracheiro – 1 vaga

Motorista (CNH D) – 1 vaga

Ajudante de motorista – 1 vaga

Auxiliar de produção – 1 vaga

Auxiliar de expedição – 1 vaga

Atendente – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 1 vaga

Operador de caixa – 1 vaga

Doméstica – 1 vaga

Eletricista – 1 vaga

Vendedor interno – 1 vaga

Mecânico de automóveis – 2 vagas

Auxiliar técnico de impressoras multifuncionais – 1 vaga

Eletricista de instalações – 2 vagas

Operador de caixa – 1 vaga

Estoquista de autopeças – 1 vaga

Supervisor comercial – 20 vagas

Representante comercial – 50 vagas

Estoquista – 1 vaga

Operador de serviços internos – 1 vaga

Líder de equipe – 1 vaga

Pintor de edifício – 10 vagas

Soldador – 1 vaga

Carpinteiro de obras – 10 vagas

Armador de ferragens na construção civil – 10 vagas

Total: 99 vagas.

O serviço de apoio à geração de empregos fica na Avenida Carlos Gomes, 137. Os interessados em concorrer às vagas ou obter mais informações devem ligar para os telefones (14) 3433-3469 ou (14) 3433-3212, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

