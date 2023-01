Bauru e Marília possuem 170 vagas de trabalho abertas em diferentes áreas; veja como se candidatar

Os programas de geração de emprego contam com 64 oportunidades em Bauru e 106 em Marília. Contratações são para as áreas de serviços, principalmente, mas também comércio e outros ramos. Mercado de trabalho oferece mais de 400 vagas de emprego no centro-oeste paulista

Agência Brasil/Divulgação

As maiores cidades do centro-oeste paulista, Marília e Bauru (SP), oferecem 170 vagas de trabalho através de programas gratuitos de geração de emprego, distribuídas entre 64 oportunidades na primeira cidade e 106 na segunda.

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon), divulgou as novas vagas de emprego da semana, com destaque para auxiliar de técnico de refrigeração, atendente de bar e assistente de cabelereiro.

Já em Marília os destaques são para as funções de operador de telesserviços, azuleijista e corretor de imóveis.

Bauru

Auxiliar de pizzaiolo (freelancer/possível contratação) – 1 vaga

Consultor de vendas – 1 vaga

Auxiliar técnico de refrigeração, exaustão e ventilação – 3 vagas

Encarregado de hortifruti – 1 vaga

Encarregado de fiscal e prevenção de perdas – 1 vaga

Técnico de impressoras e vendas – 1 vaga

Passador ou passadeira – 1 vaga

Cortador – 1 vaga

Trabalhador rural – 2 vagas

Montador lanche/chapeiro – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 2 vagas

Auxiliar Jr de marketing digital – 1 vaga

Líder de serviços gerais – 1 vaga

Assistente administrativo – 2 vagas

Montador de estrutura metálica – 2 vagas

Serralheiro – 2 vagas

Auxiliar de expedição – 1 vaga

Açougueiro – 1 vaga

Mecânico de refrigeração – 1 vaga

Estagiário ensino médio – 20 vagas

Encarregado(a) administrativo – 1 vaga

Pizzaiolo(a) – 2 vagas

Auxiliar de vendas (pessoa jurídica) – 1 vaga

Atendente de bar – 4 vagas

Operador de caixa – 1 vaga

Departamento pessoal – 1 vaga

Assistente de cabeleireiro – 3 vagas

Montador de móveis – 1 vaga

Marceneiro – 1 vaga

Auxiliar de montagem – 1 vaga

Safrista – 1 vaga

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela pasta, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço oficial.

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, é importante atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma.

Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo.

Marília

Auxiliar administrativo – 1 vaga

Mecânico de autos – 1 vaga

Vendedor interno / prospector de clientes – 1 vaga

Vendedor (agência de turismo) – 1 vaga

Soldador – 1 vaga

Soldador mig e elétrica – 1 vaga

Estagiário de marketing – 1 vaga

Corretor de imóveis – 5 vagas

Auxiliar de produção – 1 vaga

Ajudante de montador de móveis planejados – 1 vaga

Operador de bob cat – 1 vaga

Operador de retroescavadeira – 1 vaga

Operador de pá carregadeira – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 1 vaga

Cozinheira – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 2 vagas

Auxiliar de cozinha (restaurante) – 1 vaga

Cozinheira (restaurante) – 1 vaga

Gerente comercial – 1 vaga

Vendedor(a) – 1 vaga

Instalador de sistema fotovoltaico – 1 vaga

Consultor de vendas de veículos – 1 vaga

Recepcionista – 1 vaga

Consultor de venda de peças e acessórios / entregador técnico – 1 vaga

Técnico em edificações – 1 vaga

Mecânico de automóveis – 1 vaga

Vendedor interno – 2 vagas

Operador de telesserviços / atendimento – 30 vagas

Ajudante de motorista – 1 vaga

Motorista – 2 vagas

Salgadeiro(a) – 1 vaga

Padeiro(a) – 1 vaga

Estoquista – 1 vaga

Consultor comercial 100% comissionado – 1 vaga

Azulejista – 29 vagas

Soldador – 1 vaga

Auxiliar de serralheria – 4 vagas

Consultor comercial – 2 vagas

Em Marília, as vagas são informadas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que fica na Avenida Carlos Gomes, 137, onde podem ser obtidas mais informações. Os contatos telefônicos são os (14) 3433-3469 e 3433-321.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista

X

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Mata