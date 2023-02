Bauru e Marília têm 181 vagas de trabalho abertas; veja como se candidatar

Bauru tem 148 vagas abertas e em Marília são 33 oportunidades de emprego. Função com o maior número de oportunidades é a de atendimento ao cliente. Oportunidades de emprego em diferentes áreas da economia em Bauru e Marília (SP)

Bauru e Marília (SP), as maiores cidades do centro-oeste paulista, contam com 181 vagas de trabalho abertas em programas municipais gratuitos de geração de emprego. Respectivamente, são 148 oportunidades na primeira cidade e 33, na segunda.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon) de Bauru se destaca pelas oportunidades de emprego em atendimento ao cliente, função para qual há 100 vagas aberta.

Em Marília os destaques são as vagas no ramo de produção de bolsas e para o desempenho da função de técnico de segurança do trabalho.

Bauru

Auxiliar mecânico moto – 1 vaga

Auxiliar administrativo – 10 vagas

Auxiliar de cozinha – 2 vagas

Suporte técnico presencial – 1 vaga

Atendimento ao cliente (home office) – 10 vagas

Nutricionista ou técnica em nutrição – 1 vaga

Vendedor interno – 3 vagas

Promotor de vendas – 1 vaga

Técnico em manutenção de condicionador de ar, exaustor e ventilação – 2 vagas

Assistente de marketing – 1 vaga

Encarregado de açougue – 1 vaga

Atendente de cafeteria – 2 vagas

Auxiliar técnico de instalação de sistemas de segurança – 1 vaga

Soldador/montador – 1 vaga

Ajudante geral – 1 vaga

Vendedor – 1 vaga

Pintor de pintura eletrostática – 1 vaga

Auxiliar de pintura eletrostática – 1 vaga

Recepcionista – 1 vaga

Atendente – 1 vaga

Encarregado de obras – 1 vaga

Atendimento ao cliente – 100 vagas

Área da beleza – 4 vagas

Doméstica com experiência e referência – 1 vaga

Auxiliar de produção – 1 vaga

Estágio design gráfico – 1 vaga

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pelo município de Bauru, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço oficial.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma.

Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo.

Marília

Soldador ou ajudante – 1 vaga

Representante comercial 1 vaga

Costureira – 3 vagas

Auxiliar de produção (confecção de bolsas) – 1 vaga

Auxiliar de corte (confecção de bolsas) – 5 vagas

Ajudante de carga – 1 vaga

Pintor – 1 vaga

Pedreiro 1 – vaga

Servente – 1 vaga

Mecânico de refrigeração – 1 vaga

Alinhador – 1 vaga

Balanceador – 1 vaga

Pintor e prepardor de veiculo – 2 vagas

Eletricista – 1 vaga

Ajudante geral – 1 vaga

Pedreiro – 1 vaga

Técnico de segurança do trabalho (cnh b) – 4 vagas

Camareira – 1 vaga

Consultor de vendas internas – 2 vagas

Promotor de vendas – 2 vagas

Estoquista – 1 vaga

Em Marília, as vagas são informadas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que fica na Avenida Carlos Gomes, 137, onde podem ser obtidas mais informações. Os contatos telefônicos são os (14) 3433-3469 e 3433-321.

Vittorio Rienzo