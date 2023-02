Bauru e Marília têm pontos de arrecadação de donativos para vítimas das chuvas no litoral norte de SP; confira

São aceitos alimentos não perecíveis, água, roupas e produtos de higiene pessoal. Sede do Senai Marília (SP), que funciona como ponto de arrecadação de donativos para vítimas da chuva

Divulgação

Em Bauru e Marília (SP) foram implantados pontos de arrecadação de doações para as vítimas das chuvas do litoral norte de São Paulo. Foram registrados deslizamentos de terra, mortos, desaparecidos e desalojados.

São recebidos alimentos não perecíveis de todos os tipos, principalmente enlatados, além de cestas básicas já montadas, garrafas e galões de água, roupas adulto e infantil, assim como cobertas, materiais de limpeza e de higiene pessoal.

Bombeiros de Bauru, Marília e outras cidades da região foram enviados para o local desastre com suprimentos e equipamentos de resgate.

Pontos de arrecadação em Bauru

A sede do Sesi Bauru é um dos pontos de arrecadação, na Rua Rubens Arruda, 8-50, Altos da Cidade. A partir desta quarta-feira (22), das 7h30 às 18h.

O Senai Bauru, que fica na Rua Virgílio Malta, 11-22, no centro também recebe donativos. O horário não foi informado.

A sede da 31ª Companhia da Polícia Rodoviária é outro ponto de arrecadação, no quilômetro 338,4 da Rodovia Mal Rondon, com funcionamento 24 horas.

Pontos de arrecadação em Marília

A sede do Sesi Marília é um dos pontos de arrecadação na cidade, localizada na Rua Egídio Elias Miguel, sem número, na zona sul da cidade. Nesta terça-feira (21) o recebimento é até às 18h, mas de quarta-feira (22) em diante doações podem ser entregues entre 8h e 21h.

O Senai Marília, localizado na Avenida Sampaio Vidal, 1079, no centro, também é um ponto de arrecadação. No entanto, os horários de recebimento de donativos não foram detalhados.

Outro ponto de entrega de doações no município é a base da Polícia Rodoviária, localizada na Rodovia do Contorno, mais especificamente, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), quilômetro 452,6. A unidade funciona 24 horas.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Mata