Bauru escolhe realeza do carnaval neste sábado; veja quem são os candidatos

Eleitos vão representar os foliões bauruenses na programação carnavalesca. Comissão julgadora vai atribuir notas aos candidatos conforme quesitos pré-estabelecidos. A Realeza do Carnaval de 2020 de Bauru (SP) eleita em 2022

Prefeitura/Divulgação

A escolha da Realeza do Carnaval 2023 de Bauru (SP) será realizada neste sábado (4), às 19h, no Recinto Mello Moraes, em evento aberto ao público. Os eleitos representarão os foliões da cidade na programação festiva.

Serão definidos a rainha do Carnaval, rei momo e rainha da diversidade, além da rainha do Carnaval da terceira idade e do rei Momo da terceira idade. Os escolhidos participam de entrevistas, reportagens e, principalmente, dos desfiles das agremiações.

Para a avaliação, cada membro da comissão julgadora atribui, durante o desfile, notas de cinco a 10 para cada um dos quesitos.

O candidato ou candidata a com maior pontuação será eleito e, caso ocorra empate, um novo julgamento será feito entre os candidatos empatados.

Os quesitos de julgamento para o rei Momo são:

Alegria

Simpatia

Comunicação e expressão

Samba no pé

Para a rainha do Carnaval, os quesitos são:

Beleza

Simpatia

Comunicação e expressão

Samba no pé

Já para a rainha da Diversidade, serão julgados os quesitos:

Beleza

Simpatia

Figurino

Samba no pé

Por fim, para o rei Momo e rainha do Carnaval da terceira idade os quesitos são:

Alegria

Simpatia

Comunicação e expressão

Candidatas à Rainha do Carnaval

Roberta Araujo Porcino de Melo – Escola de Samba Estação Primeiro de Agosto

Andressa de Jesus Celestino – Escola de Samba Tradição da Zona Leste

Amanda Cristina Pinto Ribeiro – Bloco Unidos do Jardim Petrópolis

Larissa Cristina da Silva Santos – Escola de Samba Coroa Imperial da Grande Cidade

Dafne Geovana Pereira – Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão

Candidatos a Rei Momo

Anderson Cipriano – Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão

Marcelo de Souza Montigio – Bloco Unidos do Jardim Petrópolis

Candidatas à Rainha da Diversidade

Izabella Garcia Pereira – Escola de Samba Tradição da Zona Leste

Danielly Angell – Escola de Samba Estação Primeiro de Agosto

Milla Potter – Bloco Dragões Unidos da Vila

Paloma Yoná Neves Pereira – Escola de Samba Coroa Imperial da Grande Cidade

Jade Carolini Correia da Silva – Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão

Candidatas à Rainha da Terceira Idade

Nadja Maria Goes Axcar – Escola de Samba Coroa Imperial da Grande Cidade

Angela Maria Perezin – Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão

Candidatos a Rei Momo da Terceira Idade

Geraldo Antonio Inhesta – Escola de Samba Tradição da Zona Leste

Confira mais notícias do centro-oeste paulista

X

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Mata