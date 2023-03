Bauru formaliza novo contrato para transporte do lixo com empresa que mantém aterro sanitário em Piratininga

Medida foi tomada nesta terça-feira (28) pela prefeitura. Contrato tem valor de R$ 22 milhões, divide o setor em três serviços e prevê a operação de transbordo, processo de transferência do lixo de um veículo para outro. Prefeitura de Bauru formaliza novo contrato para transbordo de resíduos sólidos

A Prefeitura de Bauru (SP) homologou um novo contrato de gerenciamento do lixo na cidade que ficará sob responsabilidade da empresa Estre Ambiental, que já mantém o aterro sanitário de Piratininga (SP). A medida foi tomada nesta terça-feira (28).

Segundo a Prefeitura, a empresa não coletará o lixo, que fica a cargo da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdurb). O contrato tem valor de R$ 22 milhões, divide o setor em três serviços e prevê a operação de transbordo, processo de transferência do lixo de um veículo para outro.

Lixo está sendo levado para aterro em Piratininga

Reprodução / TV TEM

Neste caso, os caminhões da Emdurb levam a carga até o antigo aterro sanitário de Bauru e repassam os resíduos a nova empresa, que, por sua vez, transporta até o aterro de Piratininga. O edital calcula uma média de 7,5 mil toneladas de lixo mensais a serem gerenciados.

Ainda conforme a prefeitura, sete empresas participaram da licitação. Todas as outras participantes, com exceção da vencedora, estão localizadas em distâncias superiores a 100 km de Bauru, o que aumenta o custo do serviço.

Enquanto a Estre conseguiu negociar a licitação em R$ 22 milhões, a segunda colocada, com sede em Uberlândia (MG), não pôde oferecer menos do que R$ 28 milhões. A nova licitação foi autorizada por decisão do Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP), publicada no ano passado.

Lixo está sendo levado para aterro de Piratininga

Reprodução/TV TEM

Tribunal

A decisão determinou a suspensão do atual contrato do gerenciamento do lixo em Bauru. A abertura da licitação, agora homologada, sinaliza que a Prefeitura se antecipou para evitar uma eventual ação de improbidade administrativa do Ministério Público.

A prefeita Suéllen Rosim foi multada em R$ 9,5 mil quando houve a rejeição do contrato com a Estre. Em nenhum dos recursos, contra a multa ou contra a determinação pela suspensão do contrato, há a decisão final da Justiça até o momento.

Na época, o TCE considerou irregular não apenas o primeiro contrato com empresa que mantinha o aterro de Piratininga, formalizado em gestões passadas, mas, também, os aditamentos de preço que elevou o valor inicial, de R$ 8,7 milhões para R$ 17 milhões.

A Justiça também determinou o envio dos autos à Câmara de Bauru para análise e tomada de providências. O contrato com a Estre havia sido firmado em março do ano passado por meio de licitação que, segundo o TCE, continha erros formais.

Irregularidades no edital foram o principal apontamento do órgão, que viu direcionamento no documento e condições que inviabilizam a ampla competição.

Uma das cláusulas do edital previa que o transporte de lixo até o local de destino seria bancado pela Emdurb, desde que a vencedora estivesse situada em um raio de 50 km de Bauru.

Para a Unidade Fiscalizadora do Tribunal de Contas, as condições impostas pela prefeitura tornaram a proposta “pouco competitiva ou mesmo inviável”. Os apontamentos do TCE, por outro lado, já não constam no edital que terminou com a nova contratação da Estre.

