Bauru inicia aplicação da vacina contra Covid em crianças de 6 meses a 2 anos sem comorbidades nesta quarta-feira 

Vacinação será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira. Uso de máscara é obrigatório nos postos de saúde. Pfizer Baby é o imunizante utilizado para vacinar contra Covid-19 bebês a partir de 6 meses e crianças de até 2 anos

Reprodução/TV Globo

A Prefeitura de Bauru (SP) inicia nesta quarta-feira (8) a aplicação da vacina contra a Covid-19 para crianças entre seis meses e dois anos de idade que não possuem comorbidades.

Desde o fim do ano passado, a vacina já era aplicada em crianças desta faixa de idade com comorbidades, e agora será liberada para todo o público.

A vacina será aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Na USF do Jardim Godoy, a aplicação será de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h30. O uso de máscara é obrigatório nas unidades de saúde.

Outros públicos-alvos

Ainda nesta quarta-feira, Bauru retoma a aplicação da vacina da Covid-19 para crianças entre três e 11 anos, que estava suspensa nos últimos dias, tanto para a primeira quanto para a segunda dose.

A retomada ocorre após a chegada de novas doses enviadas pelo estado após repasse do Ministério da Saúde.

Para as crianças com cinco anos ou mais também estará disponível a dose adicional, conhecida como terceira dose, que deve ser aplicada quatro meses ou mais após a segunda dose.

Apenas a segunda dose da vacina CoronaVac ainda está suspensa para qualquer idade. Para as pessoas com 12 anos ou mais, a vacinação da Covid-19 segue normalmente.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vito Califano