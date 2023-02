Bauru realiza apuração das escolas de samba e blocos nesta quarta-feira; veja como será

Disputam o título do carnaval 2023 as escolas: Estação Primeiro de Agosto, Mocidade Unida da Vila Falcão, Coroa Imperial, Acadêmicos da Cartola (campeã em 2020) e Tradição da Zona Leste. Só no segundo dia de evento, cerca de 8 mil pessoas acompanharam os desfiles. Público de 8 mil pessoas acompanhou o segundo dia de desfiles em Bauru

Cesar Evaristo / TV TEM

A escola de samba campeã do carnaval de Bauru (SP) será conhecida na tarde desta quarta-feira (22). A apuração das notas, com início às 15h, será realizada no Teatro Municipal, que fica na Avenida Nações Unidas.

Inicialmente será conhecido o bloco campeão do desfile 2023. Unidos do JP, Dragões Unidos da Vila e Pérola Negra disputam o título deste ano. Na sequência, serão conhecidas as notas das cinco escolas que desfilaram na avenida Jorge Zaiden.

Disputam o título do carnaval 2023 em Bauru, as escolas, Estação Primeiro de Agosto, Mocidade Unida da Vila Falcão, Coroa Imperial, Acadêmicos da Cartola (campeã em 2020) e Tradição da Zona Leste.

Interdições

Por causa da apuração, a Emdurb interditará o quarteirão 8 da Avenida Nações Unidas, lado ímpar, no sentido Av. Rodrigues Alves/Nuno de Assis, em frente ao Teatro Municipal.

A interdição será a partir das 13h e seguirá até o término da apuração. Haverá compartilhamento de pista no sentido Av. Nuno de Assis/Rodrigues Alves. O GOT dará apoio ao trânsito.

Se for necessário também será interditada a pista no sentido Av. Nuno de Assis/Rodrigues Alves. Nesse caso, o trânsito será desviado pelas ruas Ezequiel Ramos, Caiapós, Presidente Kennedy, voltando para Avenida Nações Unidas e no sentido oposto, pelas ruas Presidente Kennedy, Antônio Alves, Ezequiel Ramos voltando para a Avenida Nações Unidas.

Os ônibus que circulam neste trecho da Avenida Nações Unidas seguirão o mesmo desvio.

Desfiles

Nos dois últimos anos, o evento não foi realizado em virtude da pandemia de Covid-19. Neste ano, devido à interdição do Sambódromo, os desfiles foram realizados na Avenida Jorge Zaiden. No sábado (18), primeiro dia do carnaval, a chuva atrasou em 3 horas o início do evento.

O desfile previsto para início às 19h começou por volta das 22h e estrearam na primeira noite de carnaval os blocos Unidos do Jardim Petrópolis e Dragões Unidos da Vila e as escolas Estação Primeiro de Agosto e Mocidade Unida da Vila Falcão.

Desfiles esse ano são realizados na Avenida Jorge Zaiden em Bauru

Joabe Guaranha/Prefeitura de Bauru

A Estação Primeiro de Agosto, estreante no carnaval de Bauru, destacou o Ubuntu, a filosofia sobre solidariedade, empatia e respeito ao próximo.

Atual vice-campeã, a Mocidade Unida da Vila Falcão trouxe nas alegorias um olhar para a própria trajetória. Um resgate das origens africanas e da igualdade em uma bateria puxada só por mulheres.

Na segunda noite de desfiles, na segunda-feira (20), a chuva deu uma trégua e um público de cerca de 8 mil pessoas, segundo dados da Polícia Militar, acompanharam o evento.

Assim como no primeiro dia, a corte do carnaval foi a primeira a desfilar. Depois foi a vez do Bloco Pérola Negra que levou para a avenida a história de cabocla jurema. Na crença Umbanda, ela é força que reina nas matas. Religiosidade, cuidado com a natureza e preservação das origens, tudo num só bloco.

Já as escolas de samba, reservaram a noite para enaltecer o que dá orgulho para os brasileiros. As riquezas do país, a realeza e a diversa cultura popular.

A Coroa Imperial estampou nos carros alegóricos o tecido chita, marca de festas brasileiras, principalmente do nordeste. As seis alas contaram a trajetória do tecido, desde a origem na Índia, passagem pela Europa até chegar no Brasil.

A última campeã do carnaval bauruense, Acadêmicos da Cartola, trouxe os reis para a folia: o Rei Sol, Zumbi dos Palmares, Rei do Cangaço e Rei Pelé, esse último destaque na história de Bauru e samba enredo da Cartola.

A Tradição da Zona Leste valorizou os sabores do café e cacau brasileiros. Frutos de energia e alegria conhecidos pelo mundo.

Realeza do Carnaval abriu o desfile em Bauru nesta segunda-feira

Cesar Evaristo / TV TEM

