Bauru realiza mutirão de vacinação de crianças e adultos neste sábado; veja como participar

Serão aplicadas vacinas contra a covid-19 e todas previstas no Calendário do Programa Nacional de Imunizações. Ação será realizada das 8h às 16h30 em diferentes serviços de saúde. Bauru (SP) aplica vacinas em crianças e adultos neste sábado

Prefeitura de Bauru /Divulgação

A prefeitura de Bauru (SP) realiza neste sábado (11) mais uma ação para atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adultos. Serão aplicados todos os imunizantes do Calendário do Programa Nacional de Imunizações, assim como as vacinas contra Covid-19.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), o Programa Municipal de Atendimento ao Idoso (Promai) e o Centro de Referência em Moléstias Infecciosas (CRMI) vão funcionar das 8h às 16h30.

A vacina contra a Covid-19 bivalente continuará sendo aplicada em idosos de 60 anos ou mais, pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência e os trabalhadores dessas instituições, pessoas imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, a partir de 12 anos de idade.

Só poderão ser vacinadas as pessoas que tenham recebido pelo menos duas doses anteriores de vacina contra a Covid-19 de qualquer laboratório, para população geral, e ao menos três doses anteriores de vacina contra a Covid-19 de qualquer laboratório, para os imunossuprimidos, há quatro meses ou mais.

Quem estiver com alguma dose de vacina em atraso deve aproveitar a oportunidade para atualizar a situação vacinal.

É preciso apresentar documento de identificação pessoal. Já as pessoas com comorbidades, além do documento de identificação pessoal, deverão apresentar uma comprovação desta condição de saúde. Lembrando que o uso de máscara é obrigatório nas unidades de saúde.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

pappa2200