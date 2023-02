Bauru recebe 2ª edição de evento que incentiva a prática de exercícios e bem-estar neste domingo

Personal Unimed é gratuito e será realizado na Praça Panathlon. Programação conta com diversas atividades para o público, como aulas de dança, alongamento e massagens. Evento será realizado na Praça Panathlon, em Bauru (SP)

A segunda edição do Personal Unimed chega em Bauru (SP) neste domingo (5), na Avenida Getúlio Vargas. O evento é gratuito e oferece uma série de atividades para incentivar a prática de exercícios físicos para uma vida mais saudável.

Por meio de uma equipe formada por massoterapeutas e profissionais de educação física, o público receberá orientações e poderá participar de várias atividades esportivas, como corrida, caminhada e aulas de dança.

Stand para quick massage (massagem rápida) será aberto ao público que comparecer ao evento

Duas das principais equipes esportivas da cidade também participam da programação. Haverá uma sessão de arremessos com o Dunk, mascote do Bauru Basket, e um treino com as jogadoras do Sesi Vôlei Bauru.

Na 1ª edição do evento, realizada em julho deste ano, aproxidamente cinco mil pessoas estiveram presentes.

Público poderá interagir com os astros do Bauru Basket, em Bauru (SP)

A nova edição vai acontecer das 8h às 10h40, na Praça Panathlon, localizada na Avenida Getúlio Vargas. Não é necessário realizar inscrição. O Personal Unimed é uma iniciativa da Unimed Bauru, com apoio do TEM+.

Meninas do Sesi Vôlei Bauru participaram da 1ª edição do Personal Unimed

