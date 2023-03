Bauru recebe Festival Internacional de Teatro de Bonecos; veja a programação

Apresentações e oficinas serão realizadas em diferentes pontos da cidade. Todos os espetáculos são de classificação livre e a entrada é gratuita. O espetáculo “O Amigo Fiel” é uma das atrações da 11ª edição do Festival Internacional de Bonecos

Até domingo (12), Bauru (SP) recebe as atrações do tradicional Festival Internacional de Bonecos, que chega à sua 11ª edição. Apresentações e oficinas serão realizadas em diferentes pontos da cidade, com início nesta quinta-feira (9).

Com várias linguagens do teatro de animação, de boneco gigante a boneco em miniatura, espetáculos e oficinas, o Festival Boneco Gira Boneco traz uma programação contemplando também espaços alternativos como praça, feira livre e calçadão.

A programação conta inclusive com apresentações de companhias internacionais, como o Grupo Jabru da Colômbia, que se apresenta de forma online nesta edição no último dia do evento, com o espetáculo “Navegante de Papel”.

Neste ano, o festival recebe as companhias “Atos e Cenas”, de Lençóis Paulista; “Polichinelo Teatro de Bonecos”, de Araraquara; e “Bem te quer Teatro” e “Cia Sylvia que te ama tanto”, de Bauru, além do Grupo Paulistano Sobrevento.

Todos os espetáculos são de classificação livre e a entrada é gratuita. No entanto, os ingressos devem ser retirados uma hora antes, no local.

A companhia lençoense abre o festival com a peça teatral “A Princesa Perna Fina”, uma fábula sobre o bullying e suas consequências negativas. Irina é uma princesa que nasceu com uma perna mais fina que a outra.

Embora ridicularizada pelas outras pessoas do reino, ela mostra possuir coragem e determinação para enfrentar o monstro Preconceito, guardião da fonte das águas da Generosidade. A peça será apresentada no Espaço Protótipo, Rua Monsenhor Claro, 2-57, às 20h.

Veja a programação completa do evento:

Quinta-feira (9)

20h – Abertura – “A princesa perna fina” com Cia Atos & Cenas

Local – Espaço Protótipo

Sexta-feira (10)

16h – O amigo Fiel

Grupo Sobrevento

Local: Espaço Protótipo

19h30 – Oficina Teatro de sombras com objetos

Grupo Sobrevento (inscrição pelo e-mail info@sobrevento.com.br)

Local: Espaço Protótipo

Sábado (11)

11h – Passeio do Dragão

Cia Polichinelo

Local: Calçadão da Batista de Carvalho

15h – “A princesa e a lua”

Cia Polichinelo

Local – Praça Rui Barbosa

17h – O amigo Fiel

Grupo Sobrevento

Local: Espaço Protótipo

Domingo (12)

10:30h – Soledade

Cia Bem te quer teatro

Local – Feira livre da Gustavo Maciel

15h – A história do Barquinho

Cia Sylvia que te ama tanto

Local: Espaço Protótipo

16h – Oficina Introdução ao Teatro Lambe Lambe

Com Victor Deluzzi (Inscrição pelo email: marizabonecos@yahoo.com.br)

Local: Espaço Protótipo

19h – Encerramento

Espetáculo Online “Navegante de Papel” – seguido de bate papo Grupo Jabru – Colômbia

