Bauru tem interdições de vias para execução de diferentes serviços; confira os locais

A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) anunciou uma série de interdições espalhadas pelo município para a execução de serviços por diferentes órgãos do poder público municipal.

O Grupo de Operações de Trânsito, segundo a Emdurb, “realizará as interdições das vias e organizará o trânsito para a realização dos serviços”. Ainda conforme a empresa pública, a programação pode ser alterada.

Sábado (01/04)

Interdição total no quarteirão 11 Rua Saint Martin, na esquina com a Avenida Rodrigues Alves para obras do Departamento de Água e Esgoto (DAE) em uma tubulação de esgoto que está obstruída.

Domingo (02/04)

O trânsito dos quarteirões dois, três e quatro (lado ímpar) da Avenida Rodrigues Alves será liberado no domingo, por volta das 12h, após finalização do serviço de sinalização de solo (faixas de pedestres e faixa de retenção para motos).

O cruzamento da Rua Virgílio Malta com a Avenida Rodrigues Alves também ficará interditado para obras do DAE.

No local, uma interligação da rede de água no cruzamento será realizada pela autarquia, sendo que a obra antecede os serviços de recape que acontecem na avenida. Com isso, o abastecimento para a região central sofrerá suspensão até a conclusão do serviço, com previsão no final da tarde, quando o sistema será retomado de maneira gradativa e normalizado no período noturno.

O trânsito ficará totalmente interditado e, por isso, a Emdurb pede a atenção dos motoristas para os desvios na região.

O DAE permanece à disposição da população através do 0800-771-0195, que recebe ligações apenas de telefone fixo, ou (14) 3235-6140 e 3235-6179 para ligações feitas por celular.

Segunda-feira (03/04)

Interdição no quarteirão três da Avenida Elias Miguel Maluf, a partir das 8h, para obras do DAE.

A Avenida Rodrigues Alves também ficará interditada nos quarteirões cinco, lado par, e cinco e seis, lado ímpar, para prosseguimento das obras de recape. As quadras seis e sete do lado par já estão interditadas desde o dia 22.

Além disso, também ficarão interditados os quarteirões seis da Rua Treze de Maio e quatro e cinco da Virgílio Malta. A Rua Gerson França terá uma faixa liberada para o trânsito para ser utilizada como desvio da Rua Virgílio Malta.

O GOT realizará as interdições das vias e organizará o trânsito para a realização dos serviços. A Emdurb pede atenção aos motoristas.

