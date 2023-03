Bauru tem interdições de vias para execução de diferentes serviços nesta quinta-feira, confira os locais

Intervenções envolvem diversos órgãos do poder público municipal. Grupo de Operações de Trânsito vai organizar as alterações. Equipe da Emdurb organiza trânsito após interdições em Bauru (SP)

Emdurb/Divulgação

A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) anunciou uma série de interdições espalhadas pelo município nesta quinta-feira (9) para a execução de serviços por diferentes órgãos do poder público municipal.

O Grupo de Operações de Trânsito, segundo a Emdurb, “realizará as interdições das vias e organizará do trânsito para a realização dos serviços”. Segundo a empresa pública, a programação pode ser alterada.

Interdição total no quarteirão 12 da rua 13 de maio, a partir das 9h, para serviços do DAE;

Interdição total no quarteirão seis da rua Monsenhor Claro, a partir das 13h30, para serviços do DAE;

Interdição parcial nos quarteirões seis ao um da avenida Comendador José da Silva Martha, em ambos sentidos, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, para serviços da Semma;

Interdição parcial nos quarteirões 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26 e 30 da avenida Duque de Caxias, para pintura de faixa branca tracejada, pela equipe de sinalização viária da Emdurb;

Interdição total no quarteirão cinco da avenida Otávio Mangabeira, para pintura de faixas de pedestres, pela equipe de sinalização viária da Emdurb e abertura do canteiro central do viaduto, pela Secretaria de Obras;

Interdição parcial no quarteirão sete da avenida Cruzeiro do Sul, para pintura de faixas de pedestres, pela equipe de sinalização viária da Emdurb e abertura do canteiro central do viaduto, pela Secretaria de Obras. Nesta interdição o acesso para a marginal da rodovia Marechal Rondon estará interditado.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Ferla