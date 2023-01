Bauru tem mutirão com exames de prevenção da hanseníase no sábado

A hanseníase é uma doença infecciosa curável que pode afetar a pele, olhos e nervos periféricos (Foto: Prefeitura de Bauru/Reprodução) Exame hanseníase

A Prefeitura de Bauru (SP) fará, por meio da Secretaria de Saúde, um mutirão de avaliação dos sintomas da hanseníase neste sábado (28), das 8h às 11h30.

Os interessados não precisam fazer agendamento. São 40 vagas para atendimento no CRMI, na Rua Silvério São João, quarteirão 1, no Centro.

A hanseníase é uma doença crônica, caracterizada pela alteração de sensibilidade da pele e sensação de perda de força muscular. O mutirão fará uma avaliação de sintomas comuns da doença, como manchas esbranquiçadas e caroços vermelhos ou castanhos, principalmente acompanhados de dormência ao toque ou sensibilidade limitada.

A medida faz parte da campanha Janeiro Roxo, promovida pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Dermatologia como mês de conscientização e prevenção da hanseníase no Brasil.

