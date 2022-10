Bavarese con marmellata, il dolce al cucchiaio più facile e buono che c’è. Bastano 10 minuti e 3 ingredienti

Un dolce raffinato e goloso, una deliziosa bavarese al cocco decorata con il rosso cupo dei frutti di bosco o con della semplice marmellata. La bavarese è un dolce al cucchiaio tradizionale, una delle ricette classiche della pasticceria, dal sapore delicato e dalla consistenza liscia e compatta; si presta ad essere aromatizzata e decorata con vari ingredienti: al cioccolato, alla frutta, al caffè o allo yogurt, al cocco, al torrone, alle albicocche e nocciole, oppure ai frutti di bosco o al cioccolato bianco, in infiniti abbinamenti irresistibili.

Un dolce non troppo difficile da preparare, consiste in una base di crema inglese, a cui si amalgama la colla di pesce e si aggiunge panna montata; a piacere si aggiungono aromi e/o ingredienti a pezzetti come frutta secca, cioccolato in scaglie, canditi o altro, si decora a piacere con frutta fresca, frutta candita, oppure cioccolato, marmellate o confetture. Questa ricetta è la versione al cocco e frutti di bosco: il sapore del cocco e la consistenza soda e corposa della crema, creano un contrasto ideale con l’acidità della coulis ai frutti di bosco.

Bavarese al cocco e frutti di bosco

Ingredienti per 6 porzioni

Per la crema

500 g di latte

150 g di cocco grattugiato

15 g di gelatina in fogli

6 tuorli d’uovo

150 g di zucchero

500 ml panna

Per decorare, coulis rossa

200 g di frutti di bosco

20 g di succo di limone

40 g di zucchero

Preparazione

Bavarese

In una ciotola versate lo zucchero con i tuorli e mescolate bene: in un pentolino versate il latte e riscaldatelo fino a che raggiunge quasi il bollore, versatelo subito nella ciotola con il composto di uova e zucchero; aggiungete la vanillina e mescolate bene, poi riversatelo nel pentolino; cuocete per pochi minuti la crema a fuoco basso, mescolando, fino a che la crema vela il cucchiaio.

Mettete per 5 minuti la gelatina in ammollo in acqua fresca; strizzatela leggermente ed unitela alla crema calda, aggiungete il cocco e frullate brevemente per ottenere un composto liscio ed omogeneo, che lascerete raffreddare completamente. In una ciotola versate le panna e montatela non troppo soda, unitela alla crema al cocco fredda, poco per volta mescolando delicatamente, con movimenti dal basso verso l’alto per non smontare il composto.

Versate la bavarese nello stampo per budino e lasciatela rassodare in frigorifero per circa 3-4 ore; Immergete la teglia per pochissimi secondi in un recipiente con acqua calda, per capovolgerlo con facilità, e sformatelo su un vassoio di portata; guarnite con la coulis di frutti di bosco, ma certamente sarà apprezzata anche una golosa salsa al cioccolato.

Versione Bimby ( in 10 minuti)

Ammorbidire in acqua fredda i fogli di gelatina; Montare la panna mettendola nel boccale (con la farfalla) per 1 min vel 2-3, se non basta aumentare il tempo di pochi secondi, e mettere da parte in frigo; Senza lavare il boccale, versare lo zucchero, i tuorli e il latte, cuocere 7 min 90° vel 3-4; Unire la gelatina ammorbidita, il cocco e frullare 20 sec vel 4: far raffreddare; Una volta che la crema sarà fredda incorporare la panna facendo attenzione a mescolare dall’alto verso il basso;

Versare il composto nello stampo e lasciare in frigo per almeno 3 ore; Per sformare lo stampo senza difficoltà, immergerlo velocemente nell’acqua calda, e capovolgerlo su un piatto di servizio, decorare con i frutti di bosco. Non abbiate fretta, fatela raffreddare bene, altrimenti rischiate di rovinare tutto!

Coulis

Pulite la frutta e versate tutti gli ingredienti in una padella; cuocere 10 minuti fino a che il composto si ammorbidisce e si restringe. Togliete la padella dal fuoco e frullare il contenuto fino ad ottenere una crema fine ed omogenea. Va bene anche usare della marmellata al gusto che più ci aggrada

