BBB 23: conheça a banda do interior de SP responsável pela música que fez participantes dançarem ‘passinhos’ em festa

Grupo de Bauru (SP), formado por Nicholas Bamonte, Lucas Gabriel e Pedro Yuri, não esperava que o som, chamado de ‘Mega do Akon’, pudesse chegar ao Big Brother e, agora, sonha em tocar na final do reality show. ‘Passinhos’ de dança ao som de música de banda do interior de SP marcam festa das líderes

Além de muito beijo e papo sobre o jogo, a última festa do Big Brother Brasil (BBB) 23, das líderes Bruna Griphao e Larissa, foi marcada por muitos “passinhos” de dança. Uma das músicas responsáveis por fazer com que os participantes fossem para a pista é de autoria de uma banda de Bauru (SP).

A música “Mega do Akon”, da banda DogBeat e do Dj Jonatas Felipe, foi escolhida por Larissa, que integra o grupo Pipoca, antes de entrar no programa. Gravado no começo de 2022 pelo vocalista Pedro Yuri, o hit nasceu de uma ideia antiga e foi tomando forma depois da pandemia.

Não à toa, os “passinhos” coreografados no programa são justificados pelas batidas envolventes, que se diferenciam pela maneira como as mixagens são feitas (assista acima).

O estilo da música, chamado de mega funk, é popular no sul do país, de onde veio, inclusive, a sister Larissa, que fez questão de colocá-la em sua playlist. Esse estilo mistura o funk com a música eletrônica, e é mixado somente a partir do refrão.

Ao g1, a banda, formada por Nicholas Bamonte, Lucas Gabriel e Pedro Yuri, contou que não esperava que o som chegasse ao reality show mais assistido do país, apesar de já contar com mais de 10,5 milhões de reproduções no Spotify. Com essa etapa concretizada na “árvore dos sonhos”, o próximo passo é, quem sabe, tocar na final do BBB um dia.

“Não esperávamos que a música chegasse ao BBB, que é um baita sonho realizado. O próximo é fazer valer ao vivo no programa. Seria surreal”, comenta a banda.

O vocalista Pedro Yuri disse que acompanhava o programa ao vivo enquanto fazia a janta quando ouviu a música na televisão.

“Eu fiquei feliz demais. Escutei e saí correndo para assistir na TV, é mais do que um sonho realizado, já começa a passar na nossa mente um possível convite para a gente tocar ao vivo lá. Que bom que o mega funk está atingindo esses lugares”, comemora.

Segundo o trio, a banda nasceu em um carnaval, quando Lucas, que já tocava como Dj, convidou Pedro para uma participação. Ele, por sua vez, chamou Nicholas. Uma vez reunidos, surgiu a primeira missão: dar um nome marcante para a banda.

DogBeat nasceu de uma sucessão de nomes anteriormente pensados. No fim, foi tão sonoro que logo eles já chamavam um ao outro de “dog caramelo”.

A partir daí, a banda começou a tocar em todo o estado de São Paulo. Em seguida, músicas autorais levaram os jovens para shows apresentados no Paraná e em Santa Catarina.

E, quando eles falam em “dar certo”, querem dizer que se tornaram uma família. Segundo os artistas, a parceria de anos só é momentaneamente interrompida quando o assunto é a temperatura do ar-condicionado no quarto do hotel.

“Nós nos damos muito bem, é uma parceria de anos e, ao longo deles, nos tornamos cada vez mais uma família, sempre respeitando a individualidade de cada um”, expõe o trio.

Além da final do BBB, para o trio é unânime o sonho de tocar no Rock in Rio. Eles também planejam levar o funk e o mega funk para todo o Brasil e mostrar que têm muito a oferecer com a música e a energia dos shows.

Quem é Nicko?

Nicholas Bamonte, carinhosamente chamado de Nicko, é o baterista da banda de Bauru

Nicholas Bamonte, carinhosamente chamado de Nicko, é o baterista da banda, de 34 anos. Ele é casado há 10 e pai de uma menina de cinco. Foi com essa mesma idade que começou a observar os pais, suas principais inspirações, enquanto ensaiavam com uma banda de sertanejo. Nas pausas, Nicko aproveitava para se sentar em um banquinho e tocar.

Até conseguir comprar o seu instrumento próprio, ele imaginava que tocava com as mãos. “Música é essência, é o que me move. Para toda recordação, sempre existe uma música que nos remete a memórias únicas. Passo o dia batucando e cantando”, conta.

Questionado sobre o que o motiva a cantar, Nicko diz que é o amor pela música e pela energia do palco. Contudo, lida com o principal desafio dos artistas: viver de música. A falta de reconhecimento e respeito com a profissão é uma “pedra no sapato” para ele.

Nicko, baterista de banda de Bauru, é casado há 10 anos e pai de uma menina de cinco

Quem é Lucas?

A profissão de DJ surgiu ao acaso e combinou bem com a personalidade de Lucas Gabriel Silva, de 38 anos. A vontade de tocar aumentou quando ele pôde sentir a energia do público, dançando e sorrindo.

“Comecei a tocar de DJ sem ser DJ, na falta de outro que não apareceu na festa. Depois, peguei gosto de animar a galera, mas, então, toquei em vários grupos de pagode. Além de ser um trabalho que me dá um retorno financeiro, é um trabalho que dá prazer de ver a alegria do público em nosso show, e me divirto muito nas viagens”, explica.

Profissão de Dj surgiu ao acaso e combinou bem com a personalidade de Lucas Gabriel, de banda de Bauru

E Pedro?

Pedro Yuri Alcântara, de 29 anos, vocalista da banda, começou a cantar quando criança. Na época do colégio, o jovem já sabia que seria cantor e, de lá para cá, participou de vários projetos. Entre eles, uma dupla sertaneja e um grupo de pagode.

O sonho de ser artista e de ver sua música tocando em eventos era o que o motivava. “A música é meu ar, meu alimento, minha vida, simplesmente me representa”, conta.

Pedro Yuri é vocalista da banda e começou a cantar quando criança

Pedro acredita que tudo o que vem conquistando e realizando acontece no tempo certo, da forma como tem que ser. E elenca como principal entrave a credibilidade que precisam, a todo momento, passar enquanto banda.

“Deus está com a gente e nos abençoando no tempo dele e da forma que tem que ser. Os maiores desafios são vários, mas acredito que o principal é poder mostrar que somos uma banda e temos o nosso valor”, finaliza.

