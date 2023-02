‘BBB das estradas’ usa inteligência artifical para flagrar motorista infrator no interior de SP

Sistema instalado na Rodovia Campinas-Mogi identifica de forma automática a infração e envia imagem para policial rodoviário emitir a multa. Casos mais recorrentes são de falta do cinto, e um motorista já foi multado 11 vezes. Rodovia Campinas-Mogi conta com ‘BBB’ para flagra e registro de infrações

Uma tecnologia inédita nas rodovias do interior de São Paulo, que alia câmeras de alta definição com inteligência artifical, criou uma espécie de “BBB das estradas” na Rodovia SP-340, conhecida como Campinas-Mogi Mirim. O monitoramento funciona 24 horas por dia e a infração mais recorrente é a falta do cinto de segurança – apenas um usuário já foi flagrado 11 vezes.

Importado dos Estados Unidos, o “BBB das estradas identifica” a infração, congela a imagem e envia à central de operações da concessionária, onde um policial militar rodoviário confere a irregularidade e emite a multa.

Câmeras inteligentes e sistema de inteligência artificial transformam estrada do interior de SP em “BBB” contra infrações

O sistema foi implantado em outubro de 2022, começou a emitir multas em novembro e já apresenta resultados. De acordo com a Renovias, que administra o trecho, houve redução de 26% nas infrações entre o início da operação e o final de janeiro.

Mesmo assim, há muitos registros de irregularidades ao volante, tanto de carros de passeio, moto e até motoristas profissionais.

Segundo a concessionária, que apresentou os resultados à Artesp, agência reguladora, e já prevê expansão do sistema nas rodovias sob sua administração, o “BBB da Campinas-Mogi” tem registrado, em média, 120 violações por dia.

“BBB das estradas” identifica infrações, como a falta do uso do cinto de segurança, e envia imagem à central de operações

Vito Califano