Bbc “perdona” Lineker. Ma sui social niente più pareri politici

Il caso Lineker è risolto (per ora). Il grande ex goleador inglese è stato “perdonato” e riammesso dalla Bbc a condurre il popolarissimo programma sportivo del sabato “Match of the day”. Allo stesso tempo, la Bbc rivedrà la sua politica sull’uso dei social. In particolare da parte dei non dipendenti.

La vicenda ha tenuto banco per una settimana e se ne sono occupati anche al numero 10 di Downing Street, dove risiede il primo ministro Rishi Sunak.

diritto d’asilo

Martedì il governo britannico ha illustrato le nuove linee sui clandestini, negando loro la possibilità di chiedere asilo in caso di sbarco nel Paese.

Lineker (63 anni, 48 gol su 80 presenze nella nazionale inglese) ha reagito su Twitter, definendola una misura “infinitamente crudele, diretta alla gente più vulnerabile, il cui linguaggio non si discosta molto da quello usato dalla Germania negli anni 30”. Bbc l’ha sospeso, un grande numero di star dello sport diventati commentatori (molti neri) si sono auto-sospesi per solidarietà con Lineker.

La prestigiosa emittente televisiva pubblica ha attraversato un momento di crisi, si è trovata a dover limitare moltissimo l’offerta informativa, a cancellare dirette e talk show. “Siamo lieti che questa situazione sia stata risolta e che i fan potranno guardare la partita del giorno normalmente questo fine settimana -ha detto ai giornalisti il ​​​​portavoce di Rishi Sunak- Siamo rimasti delusi nel vedere usare quel linguaggio, ma alla fine è una questione tra lui e la Bbc”.

pressioni politiche

Il Direttore generale della Bbc, Tim Davie, ha negato che Lineker sia stato sospeso “a causa di pressioni politiche”.

Lineker torna al suo posto di commentatore e si impegna a non fare altri tweet di argomento politico fino alla revisione delle linee guida dell’Azienda sui social. Per i dipendenti attualmente un regolamento impedisce di esprimere opinioni personali su materie politiche o di partito, sull’ordine pubblico e in generale su “materie controverse”. Ora si tratta di uniformare le direttive anche per chi non è dipendente. Il Board Bbc ha dichiarato che “l’imparzialità è la pietra miliare della Bbc”.

aree grigie

Tutto lo staff della tv pubblica inglese ha ricevuto una mail dal Direttore generale. Davie riconosce che “ci sono aree grigie nell’utilizzo dei social che hanno causato potenziale confusione. Abbiamo avuto un fine settimana difficile. Ma è giusto che ascoltiamo e che ci poniamo domande per assicurarci di continuare a lottare per una Bbc che offra risultati imparziali e di livello mondiale per tutto il pubblico”.

Lineker conduce la trasmissione “Match of the Day” dal 1999 ed è la personalità più pagata dalla rete: nel 2020-21 ha ricevuto oltre 1,5 milioni di euro. In tutta la carriera di calciatore non era mai stato ammonito né espulso.ù

(nella foto, Tim Davie, Direttore generale Bbc)

Mata