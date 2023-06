BE merr një qëndrim në lidhje me të drejtën për të harruar në inteligjencat artificiale.

Në erën dixhitale në të cilën jetojmë, qasuari të të dhënave është bërë i shpejtë dhe i pakufizuar. Interneti ka bërë të mundur që të marrim të dhëna, lajme dhe informacione për çdo temë në vetëm disa sekonda. Megjithatë, kjo lehtësi e qasjes ka sjellë përhapjen e të dhënave personale online që mund të kenë ndikim të rëndësishëm në privatësi dhe në jetën e njerëzve. “Right to be forgotten” (të drejta e harrimit) është një koncept ligjor që përpiqet të adresojë këtë çështje, duke lejuar që të gjithë individët të kontrollojnë dhe menaxhojnë të dhënat personale online. Sidoqoftë, introduktimi i inteligjencës artificiale ka ngritur pyetje dhe sfida të reja për zbatimin e “right to be forgotten”. Në këtë artikull, do të shqyrtojmë “right to be forgotten”, kuptimin e tij dhe implikimet që ka me inteligjencën artificiale.

Çka kuptohet me “right to be forgotten” “Right to be forgotten” është një parim ligjor që jep të drejtën individëve të kërkojnë heqjen ose harrimin e të dhënave personale të ruajtura online. Me fjalë të tjera, një person mund të kërkojë fshirjen ose përditësimin e të dhënave personale që janë të vjetra, të pasakta, të padobishme ose që shkelin privatësinë e tyre. Ky të drejtë bazohet në konceptin se njerëzit kanë të drejtën të mos përcaktohen vetëm nga ngjarjet e kaluara ose informacionet e vjetra dhe kanë kontroll mbi identitetin e tyre dixhital. Rëndësia e “right to be forgotten” është veçanërisht e dukshme kur mendohet ndikimi i të dhënave personale online në jetën e njerëzve. Një ngjarje ose informacion negativ mund të vazhdojë të ndërlikojë jetën e një personi për vite me radhë, duke influencuar reputacionin, mundësitë e punës dhe marrëdhëniet personale. “Right to be forgotten” synon të balancojë të drejtën e privatësisë dhe dinjitetit individual me lëvizjen e lirë të informacionit.

Marrëdhënia mes “right to be forgotten” dhe inteligjencës artificiale (AI) Megjithatë, me ardhjen e inteligjencës artificiale dhe mësimit automatik, koncepti i “right to be forgotten” ka paraqitur sfida të reja. Inteligjenca artificiale ka aftësinë për të analizuar, procesuar dhe ruajtur sasi të mëdha të të dhënave në mënyrë efikase. Kjo do të thotë se edhe nëse një person kërkon fshirjen e të dhënave personale të caktuara, këto të dhëna mund të ruhen dhe të jenë të arritshme përherë përmes algoritmeve të inteligjencës artificiale. Një shembull i qartë se si inteligjenca artificiale mund të ndikojë në “right to be forgotten” është prezantuar nga motorët e kërkimit. Kur kërkohet emri i një personi në një motor kërkimi, rezultatet mund të përfshijnë informacione që datojnë shumë vite mbrapa, edhe nëse këto informacione janë të vjetra ose s’janë më të rëndësishme. Edhe nëse informacioni është hequr nga burimi origjinal, ai ende mund të jetë i pranishëm në rezultatet e kërkimit, pasi algoritmet e inteligjencës artificiale mund t’i indeksojnë dhe ruajnë këto të dhëna.

Pozicioni i Parlamentit Europian për “right to be forgotten” dhe AI, legjislacioni i zbatueshëm i EU AI Act Më 14 qershor 2023, Parlamenti Europian votoi për të pranuar pozicionin e tij mbi projektligjin e Bashkimit Europian për inteligjencën artificiale, i njohur si EU AI Act. Ky akt ligjor synon të vendosë një regjim ligjor të plotë për inteligjencën artificiale. Parashikohet që do të ketë rregulla të tjera për kompanitë me seli në Shtetet e Bashkuara. Ndërsa inteligjenca artificiale ka qenë një temë shumë e diskutuar në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, ka pasur disa keqkuptime lidhur me teknologjinë dhe rëndësinë e ligjeve ekzistuese për sistemet e inteligjencës artificiale. Është e nevojshme të sqarohet se në Bashkimin Europian (BE) dhe Zonën Ekonomike Europiane (SEE) janë në fuqi disa ligje që ndeshen me inteligjencën artificiale. Në veçanti, Rregulloreja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) përmban dispozita që dallojnë për produktet dhe shërbimet që përdorin teknologjitë e inteligjencës artificiale. Prandaj, kompanitë duhet të marrin në konsideratë GDPR-në kur përdorin sisteme inteligjente artificiale për të marrë ose trajtuar të dhëna personale të individëve që ndodhen në BE dhe SEE. Është e rëndësishme të theksohet se EU AI Act synon të integrojë dispozitat e GDPR-së me rregulla specifike për inteligjencën artificiale. Për shembull, projektligji parashikon obligimin për kompanitë që zhvillojnë ose përdorin sisteme inteligjente artificiale për të marrë masa për të garantuar sigurinë, transparencën dhe përgjegjësinë e këtyre sistemave. Po ashtu, vendos kërkesa të veçanta për disa kategori sistemesh inteligjente artificiale që konsiderohen si të rrezikshme, si ato përdorur në fushat e shëndetësisë, transportit dhe sigurisë. Qëllimi kryesor i EU AI Act është të sigurojë që inteligjenca artificiale të përdoret në mënyrë etike, përgjegjëse dhe me respekt për të drejtat themelore të njerëzve. Ligji synon të ofrojë një kuadër ligjor të qartë dhe të qëndrueshëm për zhvillimin dhe përdorimin e inteligjencës artificiale në BE dhe SEE.

