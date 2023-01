beach-park-diz-que-checa-peso-e-altura-dos-visitantes-nos-brinquedos;-testemunha-nega

Acidente no brinquedo Vaikará causou a morte do radialista Ricardo Hill. Vainkará, toboágua do Beach Park onde ocorreu acidente, tem 29,5 metros de altura

O Beach Park, parque aquático na Grande Fortaleza onde um homem morreu ao descer em um brinquedo, emitiu nota nesta quinta-feira (19) esclarecendo que os funcionários seguem protocolo de segurança recomendados pelo fabricante da atração para avaliar a altura e o peso antes da descida no brinquedo. A nota também diz que o manual do “Vainkará”, onde ocorreu o acidente, não recomenda “qualquer método de aferição de peso”. Em entrevista ao G1, uma das testemunhas que também sofreu o acidente afirmou que os funcionários não fizeram nenhuma ressalva em relação ao peso do grupo.

O caso aconteceu nesta segunda-feira (16). O radialista Ricardo Hill descia com mais três pessoas na boia do brinquedo “Vainkará”, conforme prevê a regra, quando a boia virou, provocando a queda dos quatro dentro do toboágua. A vítima estava na parte mais alta e, ao cair, bateu com a cabeça no chão do brinquedo. O radialista morreu no local.

O G1 conversou com os três turistas que estavam na boia. Segundo relatos deles, em um ponto da descida, a boia deveria ficar em posição vertical, mas emborcou e caiu bruscamente no chão do toboágua.

O brinquedo tem limite de peso de 320 quilos. As três pessoas que estavam na companhia de Ricardo Hill pesam, juntas, 305 quilos. Com o peso da vítima, um homem adulto, a pesagem total do grupo deve ultrapassar os 320 quilos.

“São feitas duas triagens através de perguntas dos instrutores para os clientes: a primeira de altura, logo na entrada da atração. E a segunda de peso do grupo que vai descer na boia (não é permitido apenas duas pessoas na boia). É neste momento que se faz a redistribuição de peso nas boias quando o instrutor considerar necessário”, diz a administração do parque.

A testemunha que estava na boia no momento do acidente, contudo, relata que a verificação do peso não foi feita antes de utilizarem a atração. “Nós tínhamos pessoas de grande porte físico e, na hora de descer na boia, não avaliaram e não alertaram a gente sobre o risco. Parecia que estava tudo ok, tinham que ter alertado sobre o risco”, afirma Mateus Sena.

Veja como é brinquedo

Altura: 29,5 metros

Comprimento: 159 metros

Quantidade máxima de pessoas na boia: quatro, segundo a assessoria do parque

Peso máximo por boia: 320 kg, segundo a assessoria do parque

Duração do trajeto: de 30 a 40 segundos

Recomendação de segurança: manter-se segurando as alças da boia

