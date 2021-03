Beatrice Buoncore lancia appello a Maria De Filippi | Richiesta choc

Beatrice Buoncore, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha lanciato un appello accorato a Maria De Filippi. Ma come reagirà la padrona di casa e soprattutto accetterà la sua richiesta?

La delusione di Beatrice Buoncore a Uomini e Donne

Beatrice Buoncore è stata una delle protagoniste assolute del trono di Davide Donadei. Amata dal grande pubblico per la sua genuinità e simpatia, ha abbandonato il programma di Uomini e Donne dopo la delusione derivante dalla scelta del tronista, che ha preferito a lei l’altra corteggiatrice Chiara Rabbi.

A proposito di Davide e dei suoi sentimenti nei suoi confronti ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine, affermando: “Non penso più a lui. Non seguo lui e Chiara ma ogni tanto mi capita di vedere qualcosa, anche tramite le mie amiche, che mi dicono: ‘Bea guarda Davide cosa ha fatto!’. All’inizio ne stavo lontana, non volevo stare male”, concludendo “Poi spinta da non so cosa, ho provato, anche per vedere che effetto mi facesse. E nulla, nessunissimo effetto“.

La 20enne però nelle ultime settimane è apparsa raggiante e positiva, complice anche l’amicizia che la lega all’ ex corteggiatore di Sophie, Giorgio Di Bonaventura, confessando: “L’avevo presa male all’inizio ma ho avuto tante persone accanto, che mi hanno sostenuto e anche aiutato a tirarmene fuori, tra virgolette.”.

LEGGI ANCHE—-> Michelle Hunziker, avete visto dove vive? | Mai vista casa così lussuosa!

LEGGI ANCHE—-> Amici: Enula ecco perchè si dipinge mani e viso | Chi l’avrebbe mai detto!

La richiesta a Maria De Filippi

Come è stato precedentemente detto, l’ex corteggiatrice si sente pronta a rimettersi in gioco e a trovare di nuovo l’amore. Ma a quanto pare sembra proprio che lo voglia fare ritornando nel programma di Maria De Filippi.

Nell’intervista al settimanale del dating show ha rivelato: “Mi piacerebbe molto fare la tronista”. Ma non è tutto perchè la giovane ha spiegato per quale ragione sarebbe disposta a tornare in un ruolo diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati, dicendo: “Credo nel programma, mi ha fatto crescere e scoprire me stessa. E dà spazio a chi l’amore lo cerca davvero.“.

Sono arrivate anche le prime perplessità però: “Non so se sarei la classica tronista. Non so se saprei esprimermi così ma sarei me stessa e non nasconderei mai le mie emozioni. Magari finora non si sono visti tutti i lati di me perchè ero lì per corteggiare Davide e cercavo di mostrare il lato migliore di me”.

Che la conduttrice ascolti la richiesta della giovane e la faccia accomodare sull’ambita sedia rossa? Non resta che aspettare per scoprire ulteriori novità!

L’articolo Beatrice Buoncore lancia appello a Maria De Filippi | Richiesta choc proviene da Political24.