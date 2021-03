beatrice-buonocore-distrutta,-la-notizia-su-davide-e-chiara-“adesso-saranno-in-tre,-io-non-lo-avrei-mai-fatto”

Beatrice Buonocore ha dimenticato Davide Donadei e vedere che la relazione tra lui e la sua scelta sta andando a gonfie vele non le fa alcun effetto. Strano da pensare, considerando che a Uomini e Donne la giovane aveva dichiarato di essersi profondamente innamorata del tronista. Ma la rabbia è una buona arma se utilizzata nel modo giusto, e le donne, quando ricevono una delusione amorosa, riescono spesso ad utilizzarla per dimenticare e andare avanti. Così la dolce Bea si è trasferita, si dedica alla musica, ai suoi follower, all’università e a un progetto misterioso con un altro ex corteggiatore.

A Uomini e Donne l’abbiamo apprezzata per la sua semplicità e dolcezza, per il modo in cui ha affrontato la competizione con un’altra ragazza, Chiara, senza mai sfociare nel trash. Beatrice Buonocore ha sempre dato prova di solidarietà femminile difendendo più volte la sua avversaria sui social contro gli haters. La scelta di Davide Donadei, nonostante tutto, non è ricaduta su di lei, e la ragazza è uscita dallo show di Maria De Filippi in lacrime. Oggi, a distanza di mesi, ha ripreso in mano la sua vita e ha capito che il tronista non era in realtà l’uomo adatto a lei.

Beatrice Buonocore non segue né Davide né Chiara tramite i profili social, ma sarebbe impossibile non ricevere notizie della coppia ancora sotto i riflettori. “E nulla, nessunissimo effetto. Sono stupita anche io da questa cosa. Rivedendo tutte le puntate di Uomini e Donne ho capito che Davide, probabilmente, non era la persona adatta a me.” A fare chiarezza sono stati molti ragionamenti fatti dal tronista durante il suo percorso con i quali Beatrice non si ritrova. Nonostante dica di aver superato la delusione, la ex corteggiatrice non risparmia una stoccatina nei confronti dei piccioncini.

Negli ultimi giorni ha girato la notizia che Davide e Chiara hanno allargato la famiglia, adottando un cucciolo: “Sì, ho letto che sono in tre. Ci sta… io non lo avrei fatto. È un impegno e mi farebbe paura. Da figlia di genitori separati sono molto cauta, diffidente. Non è detto che sia un bene, ma penserei subito a cosa succederebbe nel caso di una rottura. Passerebbe da una casa all’altra?” Superata la preoccupazione per il cagnolino, Beatrice Buonocore pensa al futuro e non esclude un ritorno a Uomini e Donne, magari questa volta non nei panni di corteggiatrice, ma in quelli di corteggiata.

“Credo in quel programma, mi ha fatto crescere e scoprire me stessa. E dà spazio a chi l’amore lo cerca davvero. Non so se sarei la classica tronista. Anche ora vedo Samantha ed è molto brillante, spigliata. Non so se saprei esprimermi così. Ma sarei me stessa nell’approcciarmi con i ragazzi, e non nasconderei mai le mie emozioni”. Maria De Filippi accoglierà questa richiesta e permetterà a Beatrice di continuare la sua ricerca dell’amore a Uomini e Donne? Staremo a vedere, intanto la ragazza sottolinea che con Giorgio c’è solo un’amicizia e stanno collaborando insieme a un progetto ancora segreto. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

