beatrice-valli-e-chiara-ferragni,-red-carpet-a-cannes:-abiti-divini-(foto)

Protagoniste della terza serata del Festival, hanno sfoggiato look che hanno stregato tutti

Direttamente dall’Italia, Beatrice Valli e Chiara Ferragni sono volate in Francia per sfilare sul famoso red carpet del Festival di Cannes. L’evento è giunto alla 74esima edizione dopo un anno di stop, avvenuto a causa della pandemia del Covid-19. Ad attirare l’attenzione ci pensa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che sfila sul tappeto rosso con il compagno Marco Fantini.

Protagonista della terza serata del Festival, l’influencer ha indossato un abito elegante, con trasparenze e piume. Un look anni Venti per la madre di Alessandro, Bianca e Azzurra. E mentre Marco ha optato per un outfit Versace, Beatrice ha indossato un abito di Zuhair Murad. Un vestito di un azzurro tenue, caratterizzato dalla presenza di piume sulla gonna e da una profonda scollatura sul seno.

Con la schiena completamente scoperta, la Valli ha optato per le trasparenze di questo elegante abito. L’influencer porta così sul famoso red carpet di Cannes la sua eleganza, ma anche la sua sensualità. Come sempre, ha preferito un trucco soft, realizzato dalla make up artist Elisa Rampi, e i capelli raccolti con uno chignon basso.

Altra grande protagonista della scena di questa terza serata è indubbiamente Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha sfilato sul famoso red carpet indossando un lungo abito verde di Giambattista Valli. La moglie di Fedez ha preso parte alla premiere del film diretto da Tom McCarthy, La ragazza di Stillwater.

Come si poteva immaginare, la Ferragni è riuscita a conquistare la scena, stregando tutti con il suo look. Il suo abito stile impero è caratterizzato da un colore che ancora sul red carpet non si era visto, ovvero un bel verde lime.

Con le spalle scoperte e il lungo strascico, Chiara ha sfoggiato dei fiori realizzati con alluminio riciclato, presenti sul corpetto e sulle maniche. Anche lei, ha scelto un trucco molto semplice, realizzato dal make up artist Manuele Mameli.

Lo scopo era quello, probabilmente, di sfoggiare un look d’effetto, ma molto naturale. I capelli ha preferito lasciarli sciolti sulle spalle. L’acconciatura, leggermente mossa, è caratterizzato dalla presenza di due belle treccine, che le incorniciano il viso.

Un hair look anni Novanta, che la Ferragni ama sfoggiare abbastanza spesso, come è possibile notare dalle foto che condivide sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove ora è scesa al secondo posto nella lista delle persone italiane più seguite nel mondo.