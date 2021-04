beautiful-anticipazioni-americane:-liam-tormentato,-un-fatale-errore-di-bill

Mentre Liam è tormentato dopo la morte di Vinny, Bill non sa che nella copertura c’è un difetto fatale. Le anticipazioni americane di Beautiful non parlano d’altro: i due Spencer investono accidentalmente l’amico di Thomas, che muore sull’asfalto. Ciò accade mentre Liam è alla guida dell’auto di Bill, che ha bevuto qualche bicchierino in più. Proprio per tale motivo, chiede a suo figlio di prendere il comando della vettura. E mentre sorride immaginando il ritorno di fiamma con Hope, ecco che improvvisamente Liam si rende conto che è accaduto qualcosa di terribile. Entrambi scendono dall’auto e si ritrovano di fronte a Vinny, che sta esalando il suo ultimo respiro.

Prima, però, il giovane tenta di dire qualcosa a Liam e Bill. Non riesce a far uscire fuori le sue ultime parole e perde i sensi, morendo sull’asfalto. Liam, di fronte a questa scena, non regge le forti emozioni e sviene. Bill, a questo punto, prende in mano la situazione e trascina il figlio sull’auto. Distrugge il cellulare di Vinny e si dirige a casa. Quando si riprende, Liam vuole a tutti i costi tornare indietro e dare aiuto all’amico di Thomas, ma ormai non c’è più niente da fare. Bill è consapevole di questo e crede che suo figlio possa essere accusato di omicidio.

Proprio per questo chiede insistentemente a Liam di non rivelare a nessuno quanto accaduto, in quanto potrebbe finire in prigione. Il capo della Spencer Publications mette in atto questo piano per proteggere suo figlio, che ultimamente si era scontrato proprio con Vinny. In effetti, la polizia potrebbe pensare che Liam volesse uccidere il ragazzo. Ma ogni dettaglio farebbe comunque pensare il contrario. Non c’è nessuna intenzione da parte di Liam di mettere fine alla vita di Vinny.

Non solo, si sospetta che non sia lo Spencer a ucciderlo. Al momento, molti in America sono convinti che Vinny venga spinto in strada da un altro personaggio, probabilmente dopo un litigio. In questo caso, tutti i sospetti ricadrebbero su Thomas. Pertanto, il piano di Bill sembra essere privo di fondamento. Il suo gesto rappresenta un crimine, ovvero omissione di soccorso, e gran parte del pubblico non ne comprende il motivo. L’autopsia potrebbe presto dimostrare che Vinny è morto per altri motivi e non per l’incidente.

Bill e Liam avrebbero potuto chiamare la polizia tranquillamente. Ma il primo è convinto che le forze dell’ordine metterebbero subito dietro le sbarre il figlio, ritenendolo un assassino. Ed è proprio per questo che cerca in tutti i modi di calmare un Liam tormentato. Questa situazione sta destabilizzando il giovane Spencer, che si mostra isterico mentre discute con suo padre sulla questione. Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Liam è pronto a recarsi in questura per rivelare quanto accaduto.

C’è un difetto importante nella copertura creata da Bill: Liam non è una persona che sa mantenere un segreto. Dunque, presto la verità potrebbe uscire fuori e la situazione si complicherebbe. A quel punto, la polizia si domanderebbe come mai padre e figlio abbiano tenuto segreto l’incidente. Questo porterebbe sia Liam che Bill dietro le sbarre.

Ora non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa dinamica. Già in passato, quando credeva di aver sparato a suo padre, Liam non riuscì a trattenere il suo tormento, tanto che rivelò a Hope i suoi sospetti. Bill, probabilmente, non valuta bene questo importante dettaglio.