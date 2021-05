beautiful-anticipazioni:-cosa-vedremo-a-giugno-2021-nelle-puntate-italiane

Cosa accade nelle puntate italiane di Beautiful che andranno in onda a giugno 2021? Ovviamente, come già i telespettatori possono immaginare, non mancano di certo i colpi di scena. Al centro dell’attenzione c’è ancora Sally, pronta a tutto pur di riconquistare il cuore di Wyatt. Nel frattempo, Liam e Hope hanno modo di ricucire le ferite e di riprendere con più serenità la loro relazione. C’è, invece, una grande confusione tra Ridge e Brooke. Infatti, Quinn continua a causare problemi alla coppia, cercando di portare il Forrester vicino alla sua amica Shauna.

Hope e Liam di nuovo insieme dopo aver smascherato Thomas

Nel corso delle prossime puntate italiane, finalmente Hope riesce a smascherare di fronte a tutti Thomas. Convinta, insieme a Liam e a Steffy, che lo stilista stia prendendo in giro Zoe, mette in atto un nuovo piano. A un certo punto del matrimonio di Thomas e della Buckingham, Hope si presenta indossando il vestito da sposa, accompagnata da Douglas. Come aveva immaginato, il Forrester abbandona Zoe sull’altare e la raggiunge, promettendole amore. A questo punto, Hope fa notare a tutti l’imbroglio di Thomas e, naturalmente, rifiuta la sua offerta di convolare a nozze.

Dall’altra parte, a Zoe tocca incassare questa enorme delusione. La Logan decide, intanto, che saranno lei e Liam a crescere Douglas, in casa loro. La coppia ha intenzione di risposarsi e lo fanno con una cerimonia molto intima a casa. Infatti, all’evento è presente solo il bambino.

Brooke e Bill allo scoperto: Ridge torna da Shauna, Katie prende una decisione importante

Brooke e Bill si sono scambiati un bacio. La Logan si è subito pentita per quanto accaduto, ma non sa che qualcuno dalla finestra li stava spiando. Si tratta proprio di Shauna, che con il suo telefono ha ripreso addirittura la scena. La Fulton non sa cosa fare e chiede consiglio a Quinn, che ora ha tra le mani un’arma di vendetta contro Brooke. Shauna decide di cancellare il video, ma non prima che la designer di gioielli si intrufoli nel suo telefono. A questo punto, Quinn inserisce il filmato nella cornice digitale che si trova nel soggiorno di Brooke.

Shauna fa le valigie per lasciare Los Angeles, proprio mentre tutti osservano il video in cui la Logan bacia Bill. Ovviamente, Ridge e Katie di fronte a questa scena non reagiscono bene, anzi. Sia il Forrester che la Logan prendono delle decisioni importanti dopo quanto accaduto. Ridge abbandona Brooke e si fa consolare da Shauna, mentre Katie fa le valigie per lasciare definitivamente la casa di Bill.

Sally continua con il suo folle piano, ma Florence ha dei sospetti

Tutti continuano a essere apprensivi nei confronti di Sally, che in realtà sta nascondendo un enorme segreto. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Penny Escobar, sua complice, la invita a raccontare tutta la verità a Wyatt. La dottoressa, infatti, si sente in colpa per le bugie che è costretta a raccontare per tenere su il piano di Sally. Quest’ultima riesce poi a convincerla a continuare con la truffa, facendole presente che le permetterà di trovare lavoro alla Forrrester Creations.

Penny sogna da sempre di lavorare nel campo della moda e, così, cede nuovamente. Nel corso delle prossime puntate, però, Florence inizia ad avere dei sospetti su tutta questa storia. Alcuni dettagli raccontati da Sally non convincono più la Fulton, che decide di indagare.