beautiful-anticipazioni,-ecco-come-sally-intende-incastrare-wyatt

Le puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia vedono al centro della scena Sally e Wyatt. La prima ha da poco scoperto di avere solo un mese di vita, a causa di una malattia incurabile. La notizia le è stata data dalla dottoressa Penny Escobar ed è stata appresa anche da Katie. Sally ha chiesto alla più piccola delle sorelle Logan di mantenere il silenzio al riguardo. Ma subito dopo Katie ha fatto sapere cosa sta accadendo alla Spectra sia a Bill che a Wyatt. Ora quest’ultimo non sa come agire e, nelle prossime puntate, decide di fare di tutto affinché Sally viva serenamente questo ultimo mese di vita.

Ad appoggiarlo in questa decisione c’è Flo, la quale capisce che il fidanzato non può voltare le spalle alla stilista. Ma le anticipazioni segnalano che si tratta di un imbroglio! Ebbene il tutto fa parte di un piano di Sally, che ha fatto in modo che Katie venisse a conoscenza di questa falsa notizia. La Spectra sapeva che la Logan non avrebbe mai mantenuto questo segreto. Il suo scopo era proprio quello di far sapere a Wyatt che sta per morire, cosa che non è assolutamente vera. Ma come ha fatto a mettere in atto questo piano? La dottoressa Penny Escobar è dalla sua parte e sta, chiaramente, mentendo.

Questo segreto, però, è destinato a uscire fuori. In particolare, nei prossimi episodi di Beautiful, Florence inizia ad avere qualche sospetto. La ragazza crede che ci siano dei punti che non combaciano tra loro in tutta questa storia. Intanto, Sally cerca di prendere del tempo per riconquistare Wyatt prima che sia troppo tardi. Flo, invece, cerca delle risposte e si reca dalla dottoressa Escobar, che inizia a nutrire dei forti sensi di colpa. Penny, infatti, chiede a Sally di raccontare la verità a Wyatt e di porre fine a questa enorme bugia. La Spectra, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Pertanto, promette a Penny che farà in modo di farla entrare alla Forrester Creations. La dottoressa si è laureata in medicina per far contenti i genitori, in realtà ha sempre voluto lavorare nel mondo della moda. Di fronte alla promessa di Sally, decide di continuare a mentire. Flo non si ferma e si reca da sola nell’ufficio della dottoressa per scoprire la verità. Qui trova finalmente la cartella clinica di Sally e capisce che si tratta di una menzogna.

Proprio in quel momento, giungono nell’ufficio la Spectra e Penny. La stilista ammette di aver mentito, ma non le dà il tempo di avvertire Wyatt. La Escobar colpisce Flo, che viene trasportata in un appartamento e legata a un termosifone! Qui la figlia di Shauna scopre come Sally vuole incastrare Wyatt: restando incinta! Ebbene, la Spectra ha intenzione di creare un importante legame con lo Spencer, per non perderlo! Crede che avendo un figlio insieme nessuno potrà più separarli.