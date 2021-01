beautiful,-anticipazioni-puntata-2-gennaio:-liam-torna-da-steffy?

Beautiful, anticipazioni 2 gennaio: mentre Hope riceve notizie del processo Buckingham, Liam prende una decisione alle sue spalle.

Steffy, Liam e Phoebe (foto Mediaset)

Adesso che Katie è salva, i Forrester e le Logan possono tornare a focalizzarsi su Beth e sulla storia del suo rapimento. Steffy non ha ancora perdonato suo fratello per avergli mentito riguardo la vera identità di sua figlia e non lo ha accolto in casa sua come avrebbe voluto Ridge. Anche Brooke ha delle rimostranze nei confronti del figliastro e ciò la sta allontanando sempre dallo stilista. Mentre Ridge e Brooke litigano, le avance di Shauna si fanno sempre più pressanti, grazie anche all’inaspettato sostegno di Thomas che non vede l’ora che il padre lasci finalmente Brooke.

Beautiful, anticipazioni 2 gennaio: il dottor Buckingham è stato condannato

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Liam prenderà una decisione unilaterale e deciderà di portare Beth a far visita a Steffy. La ragazza ammetterà che la separazione dalla bambina l’ha fatta soffrire, ma capisce le ragioni che hanno spinto Hope e Liam a portarla a casa con sé. In questo frangente Liam si scuserà con Steffy per non averle portato la bambina prima, sostenendo che lui ed Hope negli ultimi tempi sono stati troppo impegnati, ma non hanno alcuna intenzione di tenerla lontana da Beth come potrebbe sembrare.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Brooke avvertirà Hope che il processo Buckingham è terminato e Reese è stato dichiarato colpevole. Mentre la giovane Logan si lascerà andare ad un pianto liberatorio, altrettanto non sarà per Zoe, di ritorno proprio dal processo. Distrutta per la sorte del padre, la ragazza incontrerà Thomas sul pianerottolo di casa di Vinny.