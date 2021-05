beautiful-anticipazioni-puntate-italiane-dal-16-al-22-maggio-2021

Cosa accade negli episodi in onda nei prossimi giorni su Canale 5: tutti si uniscono per permettere a Sally di vivere serenamente i suoi ultimi giorni di vita; intanto Thomas mette in atto il suo piano

Le puntate italiane di Beautiful in onda da domenica 16 a sabato 22 maggio 2021 vedono al centro della scena ancora Sally. Le anticipazioni segnalano che la trama gira proprio intorno al dramma che la stilista sta vivendo. Katie ha appena raccontato a Ridge e Steffy costa sta accadendo. La più piccola delle sorelle Logan ha fermato in tempo i Forrester, che avevano intenzione di licenziare la stilista. Considerando il fatto che la Spectra è fin di vita, secondo Katie merita di vivere serenamente il tempo che le rimane. Ridge e Steffy fanno un passo indietro e, dopo aver ascoltato la Logan, decidono di confermare il lavoro a Sally. Non solo, padre e figlia pensano bene di inserire i suoi modelli nella collezione d’alta moda della Forrester Creations. Tutti si rendono disponibili per aiutare Sally, senza però farle sapere che sono a conoscenza del suo dramma.

Sebbene lo ami, Flo convince Wyatt a tornare a vivere insieme a Sally. Lo Spencer e Katie sanno che sarà difficile mantenere il segreto sulla malattia della stilista. Nonostante ciò, secondo le anticipazioni di Beautiful, Wyatt tenterà di essere credibile agli occhi della Spectra, fingendo di non sapere nulla. Lei, intanto, non sa se accettare la proposta dello Spencer di tornare a vivere insieme. Infatti, teme che sia al corrente delle sue condizioni di salute. Dopo quanto accaduto, non riesce a fidarsi delle sue parole. Bill, Wyatt, Flo e Katie sono sicuri che Sally dovrebbe trascorrere questi ultimi mesi di vita circondata da amore e serenità.

In particolare, Bill apprezza il gesto compiuto da Flo, tanto che inizia a pensare di poterla perdonare. Nel frattempo, Katie tenta di convincere Sally ad accettare la proposta di Wyatt. La Spectra non vuole tornare a vivere insieme allo Spencer, in quanto convinta che non potrebbe nascondere i sintomi della sua malattia. Inoltre, non vuole assolutamente che il ragazzo provi pietà verso di lei. Flo spera che lei, invece, arrivi ad accettare la proposta, in modo che possa vivere gli ultimi giorni della sua vita insieme alla persona che ama. La figlia di Shauna è certa che Wyatt possa darle il conforto e l’amore di cui ha bisogno.

Continuano i problemi per Liam e Hope. Thomas continua a essere una presenza costante nella vita della Logan. Vinny Walker rimprovera il Forrester, certo che stia usando tutti per arrivare a Hope, compreso suo figlio. Il rimprovero, però, sembra avere un effetto contrario. Infatti, Thomas decide di mettere subito in atto il suo piano. Scendendo nel dettaglio, il figlio di Ridge chiede a Zoe di diventare sua moglie!