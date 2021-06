beautiful-anticipazioni-puntate-italiane-dal-20-al-26-giugno-2021

Cosa accade nelle puntate italiane di Beautiful in onda da domenica 20 a sabato 26 giugno 2021? Le anticipazioni rivelano che Quinn riesce a inserire il video girato da Shauna nella cornice digitale che Ridge ha regalato a Brooke. Quest’ultima ha affrontato la Fuller, quando insieme a Donna ha capito le sue intenzioni. Nonostante ciò, non è riuscita a fermarla. Infatti, il filmato che ritrae Bill e Brooke mentre si baciano viene visto da tutti, compresi Ridge e Katie. Ciò accade quando il Forrester decide di accendere la cornice digitale per mostrare ai presenti i ricordi legati alla loro lunga storia d’amore. La Logan non può fare nulla per fermarlo.

Quando il video mostra quanto accaduto tra Brooke e Bill, avviene il caos. Come si può immaginare, Katie e Ridge si sentono umiliati e non riescono a trattenere la loro furia. Addirittura il Forrester colpisce Bill con un pugno in faccia. Brooke tenta di giustificare il bacio, ma non riesce a ottenere un risultato positivo. Tutti sono sconvolti per il video e Ridge le assicura che tra loro è finita per sempre. Intanto, secondo le anticipazioni di Beautiful, Shauna è pronta a lasciare Los Angeles e a tornare a Las Vegas.

Ama Ridge, ma pensa che lui sia ormai tornato tra le braccia di Brooke. Florence tenta di farle cambiare idea, senza riuscirci. Shauna poi le confessa di aver assistito a un bacio tra la Logan e Bill. Non solo, le fa anche sapere di aver girato un video. La Fulton, inconsapevole di quello che sta accadendo, ribadisce di non avere intenzione di mostrare il filmato a Ridge, in quanto non vuole farlo soffrire. Non sa che la sua amica non si è fatta, invece, alcuno scrupolo a svelare a tutti il tradimento.

Brooke continua a cercare di trovare le parole giuste per sistemare la situazione, piangendo e chiedendo il perdono di Ridge. Quinn, che intanto si gode la scena, approfitta di quanto sta accadendo per lanciare accuse contro la Logan. Il piano della designer di gioielli non ci conclude di certo qui. Quando il Forrester fa ritorno a casa, tenta di convincerlo a correre da Shauna. Quinn fa notare a Ridge che la sua amica potrà renderlo finalmente felice.

Nel frattempo, la situazione diventa ingestibile anche per Bill, che non riceve il perdono di Katie. Quest’ultima non può credere che ancora una volta si ritrova a dover mandare giù un boccone così amaro. La più piccola delle sorelle Logan, nelle prossime puntate, prende una decisione sulla sua storia con lo Spencer, che cerca di scusarsi, inutilmente.