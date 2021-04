beautiful:-anticipazioni-puntate-italiane-dal-25-aprile-all’1-maggio-2021

Tutto quello che accade nel corso degli episodi che andranno in onda prossima settimana: Sally scopre che sta morendo, Thomas mette in atto un piano per tornare insieme a Hope

Cosa succede nelle puntate di Beautiful in onda da domenica 25 aprile a sabato 1 maggio 2021? Le anticipazioni rivelano che, alla Spencer Publications, Bill e Katie si baciano. La più piccola delle sorelle Logan afferma di sentirsi in forma, ma suo marito nota che c’è qualcosa che la sta turbando. Pertanto, teme che abbia qualche problema di salute. Katie lo rassicura e poi va a trovare Sally. La donna si offre di accompagnare la stilista dal dottore. In ospedale, la giovane Spectra è dispiaciuta di aver mentito a Wyatt, ma non vuole che nessuno le stia vicino per pietà. Arriva la dottoressa Penny Escobar con i risultati delle analisi.

Intanto, Wyatt vorrebbe che la separazione con Sally fosse tranquilla e senza troppi turbamenti. Flo capisce la situazione e decide di farsi da parte. Nel frattempo, Quinn e Shauna sono felici che i loro figli si siano ritrovati e così immaginano già come organizzare il loro matrimonio. A Sally, però, viene diagnosticata una malattia grave e incurabile. Katie cerca comunque di incoraggiare la Spectra, mentre Wyatt viene rimproverato per la sua distrazione sul lavoro. Il ragazzo spiega poi a Bill e Justin di essere dispiaciuto per il dolore che ha arrecato a Sally lasciandola per Flo.

Sally, che ha appena scoperto di avere solo un mese di vita, si sfoga con Katie. Non solo, le chiede di non parlarne con nessuno. In seguito, la Logan spiega solo a Bill quanto accaduto. Dopo tanti ripensamenti, Katie decide di rivelare a Wyatt che Sally sta per morire. Sia la Logan che Bill tentano di convincere il ragazzo a non far sapere alla stilista che è al corrente della sua malattia incurabile. Quando incontra Wyatt, Sally cerca di nascondere il suo dolore. Bisogna fare attenzione a questa fase della trama, in quanto la Spectra ha in mente un piano per riportare lo Spencer tra le sue braccia!

Brooke continua a chiedere a Hope di non fidarsi di Thomas, che intanto si confida con il suo amico Vinny. A quest’ultimo rivela le sue reali intenzioni: tornare insieme alla giovane Logan. Il figlio di Ridge organizza una festa di compleanno a sorpresa per Zoe e la bacia di fronte a Douglas, da cui si aspetta una reazione. In particolare, Thomas spera che suo figlio si rattristi all’idea che suo padre stia con una donna che non sia Hope. Secondo lui, in questo modo la Logan reagirebbe di conseguenza. Brooke e Ridge continuano a dichiararsi innamorati. Nonostante ciò, la donna resta ferma nella sua posizione contro Thomas.