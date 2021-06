beautiful-anticipazioni-puntate-italiane-dal-27-giugno-al-3-luglio-2021

Cosa accade nelle puntate italiane di Beautiful in onda da domenica 27 giugno a sabato 3 luglio 2021? Quinn riesce a ottenere la sua rivincita su Brooke. Infatti, dopo il video che ha mostrato a tutti, Katie e Ridge prendono le distanze dalla Logan e da Bill. Non solo, la designer di gioielli convince il Forrester a raggiungere Shauna, che sta per partire per Las Vegas. La Fulton è ignara di ciò che sta accadendo. Avendo ormai ottenuto il suo scopo, Quinn è soddisfatta di ciò che ha fatto.

Ridge raggiunge Shauna, la quale sta appunto per partire. La madre di Flo è certa di voler tornare a Las Vegas e così il Forrester decide di partire con lei. Nel frattempo, Bill implora Katie di perdonarlo e di non lasciarlo. C’è un nuovo confronto tra Quinn e Brooke. La prima, contenta del risultato, fa sapere alla rivale che Ridge questa volta non la perdonerà e che troverà in Shauna una donna che lo ama davvero. Quest’ultima, intanto, teme che la storia dello stilista con Brooke non sia finita veramente.

Infatti, crede di essere solo un diversivo per lui. Florence e Zoe parlano della situazione che si è creata con Sally. In particolare, la Buckingham fa notare a Flo che sta rischiando molto lasciando Wyatt insieme alla Spectra. La dottoressa Escobar vorrebbe mettere fine a questo stratagemma, in quanto si sente in colpa per le bugie che stanno raccontando. Sally, però, non ha alcuna intenzione di tornare indietro e le fa presente che ormai è troppo tardi. Non solo, le anticipa che avrà dei vantaggi anche lei, visto che la farà entrare nel mondo della moda.

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Zoe parla anche con Steffy delle condizioni di salute di Sally. La giovane modella è preoccupata, poiché crede che il trasferimento della Spectra da Wyatt possa compromettere la storia di quest’ultimo con Florence. Lo Spencer discute di questa situazione con la sua amata. In particolare, il figlio di Bill rivela a Flo che tenterà di convincere Sally a cercare una cura alternativa.

Nel frattempo, Florence decide di parlarne con la dottoressa Escobar. In seguito, la Spectra confessa a Wyatt che, se tornassero insieme, potrebbe trovare la forza per cercare una cura. Lotta, così, con tutta se stessa per riconquistare il cuore dello Spencer. Ma quest’ultimo, nei suoi confronti, prova solo compassione. Flo inizia ad avere dei sospetti, in quanto nota che tutta questa situazione è abbastanza strana.