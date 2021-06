Le prossime puntate di Beautiful rivelano la risoluzione apparentemente definitiva d’alcune situazioni finora rimaste in sospeso. Al centro dell’interesse del pubblico c’è in particolare modo Thomas Forrester e i suoi raggiri per tornare insieme a Hope che mette in atto un piano per rivelare la vera natura del giovane Forrester. Thomas abbandona Zoe all’altare convinto che Hope voglia stare con lui e Douglas ma la Logan rifiuta la sua manifestazione d’affetto.

Beautiful, il piano di Hope smaschera Thomas

Thomas ha palesato le sue reali intenzioni e tutti sono contro di lui anche Zoe non riesce ad accettare il raggiro che ha subito dal Forrester. Ridge deve ricredersi sul figlio per questo chiede scusa a Brooke, i due finalmente si riavvicinano e sembra che i problemi tra loro causati soprattutto da Thomas sembrano essere risolti. Intanto il giovane Forrester decide d’abbandonare Los Angeles e si rende non rintracciabile. Felice della situazione soprattutto Liam che finalmente può sposare Hope e crescere Douglas e Beth insieme a lei: i due si sposano da soli nella loro casa e possono finalmente coronare il loro sogno di vita insieme.

Intanto Bill racconta cosa è accaduto alle nozze di Thomas a Wyatt che ascolta incredulo le parole del padre. Il giovane Spencer è tornato a vivere con Sally non sapendo che la stilista ha mentito sulla sua malattia solo per tornare con lui. Un altro segreto però incombe e rischia d’essere rivelato mettendo a rischio alcuni rapporti ristabilizzati come quello tra Kate e Bill e Brooke e Ridge.

Beautiful, la verità di Shana in una foto

Bill e Brooke tornati con i rispettivi compagni nascondono un segreto di cui preferiscono non parlare, nonostante l’imprenditore chiami la Logan per chiarire la situazione. A mettere a rischio i matrimoni dei due Shana che mostra a Quinn lo scatto dove ha immortalato il bacio occasionale di Bill e Brooke.

Per Shana potrebbe essere l’occasione giusta per mettere in crisi il rapporto della Logan con Ridge per cui sembra avere un particolare interesse. Intanto Bill rassicura Kate dimostrandole attenzione e affetto ma non riesce a non pensare al bacio dato a Brooke per questo ha bisogno di confrontarsi con lei. La più intraprendete delle Logan ancora una volta custodisce una segreto che potrebbe creare non pochi problemi nel rapporto con il marito e anche con la sorella minore.