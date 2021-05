beautiful-anticipazioni-puntate-italiane-dal-9-al-15-maggio-2021

Cosa accade nel corso degli episodi che andranno in onda prossima settimana: Liam e Brooke sono sempre più sospettosi nei confronti di Thomas, mentre Wyatt prende una decisione importante per dare serenità a Sally

Secondo le anticipazioni di Beautiful, nel corso delle puntate in onda da domenica 9 a sabato 15 maggio 2021, non mancano i problemi e i sospetti per i protagonisti di Los Angeles. Liam ha l’ennesimo confronto con Thomas, durante il quale lo accusa di aver messo in scena tutto questo, sfruttando Douglas, per raggiungere un solo scopo: conquistare Hope. Quest’ultima, intanto, consola il bambino, che non vuole avere niente a che fare con Zoe. La giovane Logan tenta di rassicurarlo, facendogli sapere che in qualunque caso lei resterà la sua mamma. Douglas, però, non riesce a darsi pace e chiede a Hope di sposare suo padre. Mentre abbraccia il piccolo, la Logan nota Thomas sulla porta preoccupato.

La proposta di matrimonio di Thomas a Zoe scatena varie reazioni in casa Forrester. Brooke non riesce a vedere sincerità nella decisione presa dal figlio di Ridge. Gli altri membri appaiono entusiasti. Hope, invece, cerca di dare serenità a Douglas. Alla Forrester Creations, Ridge e Steffy hanno deciso di licenziare Sally. Quando Katie viene a conoscenza della loro decisione, li prega di non farlo e confessa che la Spectra sta per morire. Nelle prossime puntate di Beautiful, Wyatt e Flo appaiono sempre più tristi per quello che sta accadendo alla stilista. La coppia decide di mentirle: lo Spencer le chiede un appuntamento per farle sapere che ha lasciato Flo e che vorrebbe tornare insieme a lei.

In questo modo, Wyatt avrà modo di starle vicino. In lacrime, Sally accetta la proposta dell’ex fidanzato. Steffy e Ridge, nel frattempo, decidono di permettere alla Spectra di lavorare per la collezione d’alta moda. Invece di licenziarla, dopo aver scoperto della sua malattia, padre e figlia le confermano che continuerà a lavorare alla Forrester Creations. Così inseriscono i suoi modelli nella collezione d’alta moda dell’azienda. Tutti si mettono a disposizione per aiutare Sally, senza però rivelarle di essere a conoscenza della sua salute.

Sally aveva chiesto a Katie di mantenere il segreto sulla sua grave malattia. Per tale motivo, chi sa deve mentire. Sebbene non veda l’ora di iniziare una nuova vita insieme a lui, Flo convince Wyatt a far tornare la Spectra a vivere con lui. Katie è perplessa al riguardo, ma lo Spencer promette che tenterà di essere più credibile possibile con Sally.

Ovviamente, di fronte a quanto accade, la Spectra sospetta che Katie abbia rivelato a tutti che sta per morire. Ma bisogna prestare attenzione a ciò che accade nelle prossime puntate, in quanto Sally non sta raccontando la verità!