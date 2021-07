beautiful-anticipazioni-puntate-italiane-dall’11-al-17-luglio-2021

Cosa accade nei prossimi episodi che andranno in onda in Italia: finalmente Florence scopre la verità sull’inganno di Sally

Finalmente la verità viene fuori sullo stratagemma messo in atto da Sally in Beautiful. Nelle prossime puntate italiane, in onda da domenica 11 a sabato 17 luglio 2021, a scoprire cosa sta realmente accadendo è Flo. Quest’ultimo ha iniziato a nutrire dei sospetti nei giorni scorsi. Ha anche chiesto a Wyatt di interrompere la convivenza con Sally.

Alcuni dettagli non le tornano e così inizia a indagare, arrivando sino alla verità. Innanzitutto, il giovane Spencer si ritrova a dover chiedere alla stilista di lasciare la sua casa. Non sa ancora che Flo si è appena recata, di nascosto, nello studio della dottoressa Escobar. Qui dà un’occhiata nel computer e scopre qualcosa di inaspettato.

Intanto, Sally confessa a Wyatt di essere molto triste perché dovrà lasciare casa sua. Quinn e Katie vengono poi a sapere cosa sta accadendo, ovvero che lo Spencer ha chiesto alla Spectra di cercare una struttura adatta alle sue condizioni di salute. Florence scopre che Sally non è davvero in fin di vita e che ha finto di essere malata.

Si reca così da lei per farle sapere che ha scoperto ogni cosa. Wyatt deve spiegare a Katie il motivo per cui ha chiesto alla Spectra di spostarsi in una struttura. Lo Spencer teme di non poter gestire la situazione e così crede che sia giusto che Sally si affidi a delle persone competenti. Mentre viene smascherata da Flo, Sally nega tutto.

Alla fine non può fare altro che ammettere le sue colpe. Wyatt, che non sa nulla di quello che sta succedendo, si preoccupa, in quanto non avrebbe mai voluto offendere Sally chiedendole di lasciare casa sua. Bill tenta di tranquillizzarlo.

Intanto, continuano a essere al centro della scena Brooke e Ridge nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Quinn ricorda a Katie che è grazie a lei se è venuta a conoscenza del tradimento di Bill e di sua sorella.

Il capo della Spencer Publications decide di affrontare la designer di gioielli, accusandola di voler distruggere il suo matrimonio con Katie.

Nel frattempo, Brooke continua a essere preoccupata per il suo futuro con Ridge. Teme di averlo perso, anche se sa che insieme hanno superato molti momenti di crisi.

Il Forrester, esattamente come ha progettato Quinn, si sta facendo consolare da Shauna. Non dura molto tra loro, visto che Ridge inizia a sentire la mancanza di Brooke.

Secondo le anticipazioni, il figlio di Eric è pronto a tornare tra le braccia della Logan, ma si presenta un altro ostacolo.