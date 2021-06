beautiful-anticipazioni:-shauna-si-fa-da-parte-e-lascia-ridge-,-quinn-mette-in-atto-la-sua-vendetta

Bellissime anticipazioni – Solonotizie24

L’estate di Beautiful si preannuncia molto calda e per Brooke i guai all’orizzonte non sono ancora finiti. La Logan, infatti, è stata messa fuori dai giochi da Quinn nonostante Shauna abbia deciso di alloggiare da parte e lasciare libero Ridge di vivere la propria vita… ecco le nuove anticipazioni dello sceneggiato.

Nel corso delle precedenti puntate di Beautiful abbiamo avuto modo di vedere come Quinn abbia deciso di aiutare Shauna a mettere in atto il suo piano per fare in modo che la donna potesse sposare così Ridge, facendo credere all’uomo che durante il viaggio a Las Vegas sposato la donna al suo fianco mentre era ubriaco. Eric che, dopo aver ascoltato la conversazione della moglie, decide di avvisare Ridge e cacciare di casa la Quinn.

Il tutto, però, non ha finito qui dato che Brooke ha avuto anche un momento di fragilità con Bill che ha ottenuto da un bacio passionale… filmato da Shauna che inizialmente consegnerà il filmato proprio a Quinn.

La vendetta di Quinn

Le ultime puntate trasmesse in onda della serie Beautiful sono state segnata da una lunga serie di colpi di scena che forse i fan potrebbero immaginato di vedere. Quinn, dunque, ha deciso di fare spazio al suo lato oscuro e scavalcare anche l’amica Shauna che ha deciso di farsi così da parte. La moglie di Eric, infatti, non si creerà alcun tipo di problema nel mostrare il video in cui Brooke Logan bacia Bill, anche al costo di mettere fine al matrimonio con Eric, placando la sua sete di vendetta.

Le immagini del immagini in questione, però, colpiranno nel profondo Ridge che bacio deluso nel vedere cosa avesse fatto Brooke che, inutilmente cercherà di addossare le colpe a Quinn che ha comunque in atto la sua vendetta.

Beautiful anticipazioni nuova puntata

Poco prima che tutto precipita tra Brooke e Ridge, Shauna decide di incontrarsi la figlia Flo e spiegarle cosa attraversando insieme alla decisione di accomodarsi da parte e non intralciare la vita di Ridge.

La donna, infatti, spiega alla figlia che dato l’accaduto e il modo in cui la situazione le stia ormai sfuggendo di mano è meglio per lei farsi da parte e lasciare Los Angeles e tornare a Las Vegas, decisione questa che scatenerà anche le ire di Quinn che inutilmente cercherà di farla desistere dal partire e lasciare così anche Ridge.